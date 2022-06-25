بعد تألقه .. ريال مدريد يكافئ نجمه بعقد ملياري!

موسم رائع رغم عدم مشاركته كأساسي

مكافأة من نوع خاص، يخطط ريال مدريد منحها لنجمه الشاب رودريجو، بسبب المستويات الرائعة التي ظهر بها الموسم الماضي بفريق المدرب كارلو أنشيلوتي.

رودريجو لم يكن أساسيًا في معظم المناسبات مع ريال في موسم 2021/2022، ولكن لعب دورًا هامًا في حسم الفريق لدوري أبطال أوروبا والدوري الإسباني.

وهو ما دفع إدارة ريال للتفاوض مع اللاعب من أجل تجديد عقده، على غرار زميليه إيدير ميليتاو وفينيسيوس جونيور.

ما هي تفاصيل العقد الجديد لرودريجو؟

قالت صحيفة "as" الإسبانية، إن المدرب كارلو أنشيلوتي يأمل بأن تتضح الأمور بشكل أكبر بشأن مستقبل فريقه، قبل حلول 8 يوليو القادم، وهو موعد عودة اللاعبين للتدريبات استعدادًا للموسم الجديد.

وأوضحت أن ريال قرر التجديد للثلاثي فينيسيوس جونيور ورودريجو وإيدير ميليتاو، بشروط متشابهة إلى حد كبير بسبب مجهوداتهم الفترة الأخيرة.

وأشارت إلى التجديد لهم لمدة خمسة مواسم مع خيار التمديد لموسم آخر، وحماية عقودهم بشرط جزائي تبلغ قيمته مليار يورو، لمنع أي محاولة ممكنة للتعاقد معهم.

وتبدو الأمور في الوضع الحالي بأن الاتفاق تم بالفعل مع فينيسيوس وميليتاو، في انتظار انتهاء التفاصيل الخاصة برودريجو ليحصل هو الآخر على مكافأته بالعقد الجديد.

ماذا قدم رودريجو مع ريال مدريد الموسم الماضي؟

صاحب الـ21 سنة سجل 9 أهداف وصنع 10 في 49 مباراة لعبها مع ريال في كل البطولات، وكان من اللاعبين المؤثرين في الفريق الإسباني.

وظهر رودريجو في العديد من المناسبات الحاسمة لريال مدريد، حيث نجح في التسجيل بشباك تشيلسي في دوري أبطال أوروبا.

وسجل ثنائية إعجازية في نصف نهائي دوري الأبطال أمام مانشستر سيتي، ليساهم في تأهل فريقه للنهائي الذي حسمه على حساب ليفربول.

وشارك الجناح الشاب في 4 مباريات كأساسي من أصل 12 مباراة بالأبطال، وأما بالنسبة للدوري الإسباني، فقد لعب كأساسي في 17 مباراة من أصل 34 مواجهة ظهر خلالها بقائمة الفريق.

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