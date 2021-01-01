بعد تألقه مع برشلونة .. بيدري يتفوق على هازارد وكوتينيو

تطور سريع في مستوى لاعب الوسط الإسباني

يعتبر ظهور لاعب الوسط الإسباني بيدري، من أهم الإنجازات التي حدثت في نادي برشلونة الإسباني العام الماضي، بسبب مستوياته المبهرة مع الفريق.

تطور اللاعب لفت الأنظار بشكل واضح، بعد تألقه مع فريق المدرب رونالد كومان، وتأثيره الشديد على الصبغة الإبداعية بخط الوسط هذا الموسم.

مواجهة أتلتيك بيلباو التي فاز بها برشلونة الأربعاء الماضي بنتيجة 3/2، كانت من أهم النقاط المضيئة لبيدري، والتي عكست مدى تطوره السريع.

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صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، ألقت الضوء على ما قام به اللاعب، وانعكاس ذلك على قيمته السوقية وفقًا لموقع "ترانسفير ماركت".

وأشار الموقع إلى ارتفاع سعر صاحب الـ18 سنة، ليصل إلى 50 مليون يورو، وهي نفس قيمة إيدين هازارد جناح ريال مدريد وفيليب كوتينيو صانع ألعاب برشلونة.

ويأتي ذلك رغم تعاقد النادي الكتالوني مع اللاعب الشاب من لاس بالماس مقابل 5 ملايين يورو فقط.

ويعتبر بيدري هو سادس أغلى لاعب في برشلونة، حيث يأتي ليونيل ميسي في المركز الأول بـ80 مليون يورو بالتساوي مع أنسو فاتي، ثم مارك تير شتيجن 75 مليون يورو، فرينكي دي يونج 65 وأنطوان جريزمان 60.

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بيدري وجوهرة المجر ونجوم شباب لمعت بدوري أبطال أوروبا في 2020

وفي نهاية تقريرها أكدت الصحيفة أن بيدري أصبح من العناصر المرشحة بقوة للتواجد مع منتخب إسبانيا في يورو 2021 تحت قيادة المدرب لويس إنريكي.