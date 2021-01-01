بعد تألقه .. النصر يخطط لتجديد عقد بيتروس ويقترب من الآسيوية

هورفات أصبح يعتمد على بيتروس بشكل كبير

كشفت تقارير صحفية، اليوم الأربعاء، عن قيام النصر ببعض الخطوات للبدء في مشوار تمديد عقد أحد نجومه في الوقت الحالي لتأمينه بعقد جديد.

النصر حقق الفوز على الهلال أمس الثلاثاء، بهدف دون رد في ديربي الهلال، ضمن الجولة 20 من منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ووفقًا لما نشرته صحيفة "مكة" السعودية، اليوم الأربعاء، أن إدارة النصر تخطط في الوقت الحالي لتمديد عقد البرازيلي بيتروس لاعب وسط الفريق خلال الأيام المقبلة.

وأشارت الصحيفة إلى أن الكرواتي ألين هورفات المدير الفني الحالي للنصر ينوي ضم البرازيلي إلى القائمة الآسيوية للفريق خلال الفترة المقبلة.

وأكدت "مكة" أن اللاعب أصبح من الأعمدة الرئيسية للنادي خلال الفترة الحالية، بعدما كان مهددًا بالرحيل بداية الموسم الجاري من بين صفوف النصر.

النصر بدأ مع هورفات الاستفاقة بشكل قوي بعد سقوط متتالي مع المدرب السابق، البرتغالي روي فيتوريا، حيث يسعى حاليًا الفريق العودة للمربع الذهبي.