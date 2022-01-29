"بعد بيع إيجالو للشباب .. الدور جاء على بانيجا!"

علق الإعلامي الرياضي تركي الغامدي على صفقة انتقال النيجيري أوديون إيجالو؛ مهاجم فريق نادي الشباب، إلى نادي الهلال، والتي أصبحت في طريقها للحسم خلال الساعات القادمة.

وكانت بعض التقارير الصحفية، قد أكدت على أن نادي الهلال نجح في إقناع مسؤولي الشباب، بضم إيجالو خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

الهلال يحسم صفقة إيجالو من صفوف نادي الشباب

المصادر الصحفية السعودية كانت قد تحدثت أمس عن عودة المفاوضات بين الفريقين العاصميين حول إيجالو، خاصة بعد رفض كولن التخلي عن موديست في منتصف الموسم.

المصادر تحدثت عن عرض الهلال إعارة مهاجمه عبد الله الحمدان للشباب مع دفع 25 مليون ريال سعودي تقريبًا لضم إيجالو، لكن الليوث رفضوا إعادة لاعبهم السابق.

الرياضية أكدت أن إيجالو سيُوقع على عقد مع الهلال يمتد لموسم ونصف، لكن دون أن تكشف عن التفاصيل المالية للصفقة، سواء الخاصة بالشباب أو المهاجم النيجيري.

مصادر أخرى أكدت أن الأرجنتيني لوسيانو فييتو سينتقل من الهلال إلى الشباب بالإعارة حتى نهاية الموسم، وقد أوضحت أن الإعلان رسميًا عن الصفقتين سيحدث مساء اليوم السبت على أبعد تقديم.

بعد صفقة انتقال إيجالو للشباب .. الدور جاء على بانيجا!

الغامدي أبدى استغرابه من موقف إدارة الشباب برئاسة خالد البلطان، من بيع المهاجم إيجالو إلى منافسه الهلال، بالرغم من رفضه سفر اللاعب إلى الكاميرون للمشاركة رفقة منتخب نيجيريا بكأس أمم إفريقيا 2021.

تركي الغامدي لم يستبعد في التغريدة التي نشرها عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" بيع النجم الأرجنتيني إيفر بانيجا خلال الصيف القادم.

وجاء نص تغريدة الغامدي كالآتي: "إذا طموحك المنافسة على البطولات، لا يمكن تفرط في هداف الدوري في هذا التوقيت مهما كانت المغريات، ولمن؟ لأحد منافسيك!، قرار غريب من خالد البلطان لا يليق به ولا بنادي كبير بحجم الشباب!".

اذا طموحك المنافسة على البطولات لا يمكن تفرط في هداف الدوري في هذا التوقيت مهما كانت المغريات.. ولمن؟ لأحد منافسيك!



قرار غريب من خالد البلطان لا يليق به ولا بنادي كبير بحجم الشباب!



بيع ايغالو سيتضرر منه النادي والاضرار ليست"فنية"فقط



الثقة اهتزت.. ولا استبعد بيع بانيغا في الصيف https://t.co/NyxAhvnj8y — تركي الغامدي (@Tu_Alghamdi) January 29, 2022

وتابع: "بيع إيجالو سيتضرر منه النادي والأضرار ليست فنية فقط، الثقة اهتزت ولا استبعد بيع بانيجا في الصيف".

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