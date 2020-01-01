بعد بونوتشي .. كوليبالي يرفض الانضمام إلى مانشستر سيتي

صفقة دفاعية جديدة تتعثر لجوارديولا

رفض كاليدو كوليبالي، مدافع نابولي، الرحيل عن صفوف الفريق الإيطالي واللعب لصالح مانشستر سيتي خلال سوق الانتقالات الصيفية المقبلة.

بيب جوارديولا، مدرب مانشستر سيتي، يرغب في التعاقد مع قلب دفاع بعد ضم ناثان أكي وذلك في خطته لتطوير الفريق مع إمكانية بيع جون ستونز.

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وكان ليوناردو بونوتشي، مدافع يوفنتوس، قد رفض الرحيل عن صفوف بطل الدوري الإيطالي مفضلًا البقاء حتى الاعتزال مع السيدة العجوز.

وذكرت صحيفة "لاجازيتا" الإيطالية أنّ كوليبالي يرغب في تمديد تعاقده مع نابولي ولا يفضل الرحيل إلى الدوري الإنجليزي، إلا أنّه يطلب الحصول على راتب سنوي يتراوح بين 7 إلى 8 ملايين يورو.

وبحسب الصحيفة، فإنّ إدارة البارتينوبي ترغب في التخلي عن اللاعب خلال الصيف الجاري واستغلال رغبة الأندية في التعاقد معه للحصول على مقابل مادي مناسب.

وكان مانشستر سيتي قد حاول ضم اللاعب في وقت سابق، لكن أوريليو دي لورينتيس، رئيس نابولي، أصر على مبلغ 100 مليون يورو للموافقة على رحيل السنغالي.

وفي الصيف الحالي، قدّم مانشستر سيتي عرضًا بقيمة 65 مليون يورو لكن نابولي طلب زيادته إلى 80 مليون يورو لبيع المدافع.

ويقترب السيتزنس من إتمام التعاقد مع ليونيل ميسي، هداف برشلونة التاريخي، بعد قرار الأخير مغادرة النادي الكتالوني.