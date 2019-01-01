بعد برشلونة.. ريال مدريد الأكثر ضربًا للعارضة في الدوري الإسباني

بالتساوي مع إشبيلية وخلف برشلونة.. ريال مدريد يواصل التصويب في القائمين والعارضة

يوسف حمدي فيسبوك تويتر

واصل ريال مدريد قصته مع القائمين والعارضة خلال هذا الموسم، حيث أصبح ثاني فريق في الدوري الإسباني ضربًا لهما خلف برشلونة.

وارتطمت كرة خطيرة من سيرخيو راموس بالعارضة في شوط المباراة الأول من مباراة ريال مدريد أمام ضيفه سيلتا فيجو.

وتواصلت بهذه الكرة سلسلة معاندة العارضة للاعبي ريال مدريد خلال الموسم الحالي خاصة في الدوري الإسباني وفي سانتياجو بيرنابيو.

15 - Only (16) have hit the woodwork more in LaLiga this season than (15, alongside . Thud. pic.twitter.com/VmW7nC0S17

— OptaJose (@OptaJose) ١٦ مارس ٢٠١٩

وأصبح ريال مدريد ثاني أكثر فرق الليجا ضربًا للإطار الخارجي للمرمى ــ سواء القائمين أو العارضة ــ خلف برشلونة متصدر الدوري.

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وسدد لاعبو ريال مدريد 15 كرة في العارضة في الدوري الإسباني خلال الموسم الحالي، خلف لاعبي برشلونة الذين سددوا 16 كرة على العارضة والقائمين.