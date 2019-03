بعد برشلونة.. ريال مدريد الأكثر ضربًا للعارضة في الدوري الإسباني

يوسف حمدي فيسبوك تويتر

واصل ريال مدريد قصته مع القائمين والعارضة خلال هذا الموسم، حيث أصبح ثاني فريق في الدوري الإسباني ضربًا لهما خلف برشلونة.

وارتطمت كرة خطيرة من سيرخيو راموس بالعارضة في شوط المباراة الأول من مباراة ريال مدريد أمام ضيفه سيلتا فيجو.

وتواصلت بهذه الكرة سلسلة معاندة العارضة للاعبي ريال مدريد خلال الموسم الحالي خاصة في الدوري الإسباني وفي سانتياجو بيرنابيو.

