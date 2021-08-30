بعد باريس .. العائلة الملكية القطرية تتجه إلى إيطاليا لشراء نادٍ رياضي

إيطاليا وجهة أمراء القطر للاستثمار بعد فرنسا

يهتم أحد أفراد العائلة الملكية القطرية بشراء نادي ساليرنيتانا الإيطالي، المتأهل حديثًا إلى دوري الدرجة الأولي بالدوري الإيطالي.

ويمتلك النادي الإيطالي حاليًا، كلاوديو لوتيتو مالك نادي لاتسيو أيضًا لكن مع وصول ساليرنيتانا للدوري الإيطالي، وُضع في مأزق، لامتلاكه ناديين محترفين.

من هو المهتم بامتلاك نادي ساليرنيتانا؟

حسب ما كشفته صحيفة "ريبوبليكا" الإيطالية فإن الأميرة القطرية آمنة آل ثاني، من عائلة تميم آل ثاني، أمير قطر ومالك باريس سان جيرمان تريد شراء النادي الإيطالي.

وأكدت الصحيفة أن المحادثات الأولية بدأت بالفعل مع وسطاء باسم عائلة الخليج، لكن التوقيع النهائي لم يتم لأن التوقيت لا يصب في مصلحة النادي.

وكانت الأميرة القطرية حاضرة في ملعب المباراة "أريكي"، الذي احتضن مباراة ساليرنيتانا ومضيفه روما بدعوة من مالكي النادي.

لماذا يضطر مالك لاتسبو التخلي عن ساليرنيتانا؟

حسب قانون الاتحاد الإيطالي، فإنه تحظر لوائح الترخيص والتسجيل للأندية على الأفراد امتلاك عدة أندية في نفس القسم، ثم أصبحت تشمل ناديين محترفين، بغض النظر عن الدوري.

ولكن كلاوديو لوتيتو مالك نادي لاتسيو، ودي لاورينتس مالك فريقي نابولي وباري منحا استثناء، ليملك كل منهما ناديين في دوري الدرجة الأولى والثانية. لكن هذا الاستثناء لم يستمر بوجود فريقين في نفس الدوري، مع صعود ساليرنيتانا هذا الموسم.

رئيس الاتحاد الإيطالي لكرة القدم، أعطى كلاوديو لوتيتو مهلة من أجل أن يبيع النادي الثاني الذي يمتلكه "ساليرنيتانا" تنتهي في 31 ديسمبر.

يذكر أن ساليرنيتانا فشل في تحقيق أي فوز حتى الآن بعد انتهاء جولتين من الدوري الإيطالي، حيث خسر من روما برباعية نظيفية، ومن بولونيا بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

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