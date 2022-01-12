بعد إنجاز التأهل لدور الـ16 .. لاعبو المغرب للعرب: احلموا كما شئتم .. سنصل للنهائي

لاعبو المغرب طموحاتهم في السماء بعد العبور من مجموعة صعبة تضم كرواتيا وبلجيكا

ثقة كبيرة اكتسبها لاعبو المنتخب المغربي الليلة، بعدما حققوا إنجاز التأهل لدور الـ16 من كأس العالم قطر 2022.

مونديال قطر هو الأول الذي يشهد مشاركة أربعة منتخبات عربية؛ السعودية وتونس والمغرب وقطر، لكن أسود الأطلس وحدهم هم من تأهل لدور الـ16.

وقال حارس المغرب ياسين بونو، خلال تصريحاته لقناة "الكاس": "ليلة تاريخية للشعب المغربي، قدمنا عملًا كبيرًا كي نحقق هذا الإنجاز، أنا بشكل شخصي أفكر في الوصول للنهائي، هذه الفكرة تمتلك المؤهلات للوصول لهذا، على الشعب العربي أن يحلم بالوصول بعيدًا، طالما اللاعبين يحلمون بذلك أيضًا، الجيل هذا متمكن ويعرف ماذا يريد، نتمنى أن نسعد الجمهور في القادم".

ومن جانبه، علق الجناح حكيم زياش: "كنا نعلم من البداية أن الطريق سيكون صعبًا، لكننا لعبنا بطريقتنا وبذلنا الجهد، وبقينا يدًا واحدة حتى صنعنا التاريخ اليوم، فخور للغاية بالتسجيل في كأس العالم".

واختتم الظهير أشرف حكيمي: "هذه المجموعة من اللاعبين مجموعة رائعة، خلقنا جو عائلي بيننا، وسعداء بتحقيق هذا الهدف، نحن كتبنا التاريخ".

يذكر أن أسود الأطلس نجحوا في العبور لدور الـ16 في مونديال قطر بعد الفوز أمام كندا، اليوم الأربعاء، بثنائية مقابل هدف وحيد، في ختام دور المجموعات.

صعود المغرب جاء بعد تصدرها المجموعة السادسة برصيد سبع نقاط، متفوقة عل كرواتيا (5 نقاط)، بلجيكا (4 نقاط) وأخيرًا كندا (0 نقاط).