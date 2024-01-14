بعد إصراره وتكراره تصريحاته بشأن سامي الجابر علنًا .. أحمد عيد يرد بصرامة على فينجادا

جدل كبير أثاره المدرب السابق للأخضر

أثار نيلو فينجادا المدير الفني السابق لمنتخب السعودية الجدل من جديد بحديثه العلني والصريح تلك المرة عن تدخل المسؤولين في عمله خلال تواجده في المملكة، وخاصة أحمد عيد الرئيس السابق للاتحاد السعودي لكرة القدم.

كان مقطع فيديو مُسرب قد انتشر في ديسمبر 2021 تضمن حديثًا للمدرب البرتغالي حول تلقيه تعليمات من عيد بإشراك سامي الجابر في المباريات، وبعد 3 سنوات عاد المدرب وأكد حدوث ذلك بشكل علني وواضح خلال حواره مع برنامج "بالمرمى" المذاع عبر قناة العربية.

فينجادا قال خلال حواره "أحمد عيد نقل لي رسالة من الأمير سلطان بن فهد يطلب مني خلالها إشراك سامي الجابر في الشوط الثاني، كانت مباراة السعودية أمام قطر في تصفيات كأس العالم 1996، ولكني رفضت وأجبته بأني أدخلت اللاعبين بالفعل، هذا رغم أنني كنت أخطط لإشراك الجابر بعد 15 دقيقة".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

أضاف "كنت شابًا ولم يكن رد فعل جيدًا، لو تكرر الأمر اليوم لتعاملت معه بطريقة مختلفة ولاستطعت مواجهة نفس الموقف بطريقة مختلفة، قلت له أنا المدرب ولا أستطيع استبدال أحد اللاعبن الآن، سنرى لاحقًا ما سيحدث. كانت تلك أصعب لحظة لي في السعودية، وقد أقلت في اليوم التالي من منصبي رغم فوزنا باللقاء. حصلت على كافة مستحقاتي المالية لكني كنت أرغب بقيادة الأخضر في كأس العالم 1998".

أحمد عيد رد في نفس البرنامج على تلك التصريحات مؤكدًا أن حديث فينجادا تضمن الكثير من المغالطات ونافيًا تمامًا أي تدخل في عمله، وأضاف "اتفقنا مع المدرب منذ البداية أن الأمير سلطان بن فهد هو مرجعنا وهو المسؤول بشكل كامل عن المنتخب ومسؤوليته تلك كانت شاملة وليست محددة. كنا متفقين منذ البداية أن رأينا في القرارات الفنية استشاري والكلمة الأخيرة له فيما نحن نتحكم بالقرارات الإدارية والمالية والعقوبات".

وأتم بالتأكيد على أن المدرب لم يُجبر على أي قرار فني خاص بالمنتخب السعودي.