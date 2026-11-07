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FBL-MLS-INTER MIAMI CF-NEW ENGLAND REVOLUTIONGetty Images
محمد سعيد
ترجمه

بعد أنباء العودة للأرجنتين.. ليونيل ميسي يحسم مستقبله في إنتر ميامي!

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ذكرت تقارير أن ليونيل ميسي قد حسم قراره النهائي بشأن مستقبله الكروي المباشر، وذلك عقب تكهنات مكثفة حول عودة عاطفية إلى جذوره في الأرجنتين. وعلى الرغم من الروابط العاطفية التي تجمعه بنادي طفولته، فإن المهاجم الأسطوري لا يزال ملتزمًا تمامًا بمشروعه الحالي في الدوري الأمريكي لكرة القدم.

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لا عودة إلى الأرجنتين بالنسبة لميسي

لا يملك ميسي أي نية لمغادرة إنتر ميامي في إعارة شتوية إلى الأرجنتين، ما ينهي عملياً الحديث عن انتقال مؤقت إلى أمريكا الجنوبية. وعقب تقارير تكهنية ربطت الأيقونة البالغ من العمر 39 عاماً بانتقال في شهر يناير إلى نادي طفولته نيولز أولد بويز، أكد خبير الانتقالات فابريزيو رومانو أنه لا توجد مفاوضات قائمة بشأن مثل هذه الصفقة.

وكان الصحفي الإيطالي حاسماً في تقييمه للموقف، إذ قال: «لا فرصة لإعارة ميسي». وأشار رومانو كذلك إلى أن الفائز بثماني كرات ذهبية عازم على احترام عقده الحالي بالكامل، وهو العقد الممتد حتى ديسمبر 2028. بل إن مصادر مقربة من النادي ألمحت إلى أن الدولي الأرجنتيني لا يزال منفتحاً للغاية على بحث تمديد إضافي لعقده مع الفريق عندما يحين الوقت المناسب.

الخطط المستقبلية وتغييرات القائمة

تتصاعد التكهنات حول إمكانية لمّ الشمل بين ميسي ونيمار، في ظل بقاء مستقبل البرازيلي مع سانتوس غامضاً. فالجناح البالغ من العمر 34 عاماً يقترب من نهاية عقده، ما يغذي الإشارات إلى أن إنتر ميامي قد يستغل نوافذ الالتزام بقائمة اللاعبين المقبلة لإعادة جمع ثلاثي برشلونة الأسطوري «MSN» المكوّن من ميسي ولويس سواريز ونيمار في الدوري الأمريكي. وستمثل مثل هذه الخطوة واحدة من أكبر عمليات التعاقد في تاريخ كرة القدم في أمريكا الشمالية.

وعلى الرغم من الضجيج المحيط والتحقيقات الجارية بشأن انتقالات سابقة، يبقى المزاج داخل معسكر إنتر ميامي مركّزاً ومتفائلاً. وكثيراً ما أشار زملاء ميسي إلى أن دافعه التنافسي اليومي وضع معياراً لا يقبل المساومة داخل غرفة الملابس، وغيّر ثقافة النادي منذ ظهوره الأول.

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وقد وضعت هذه القيادة إنتر ميامي في موقع المنافس القوي مع اقتراب أدوار إقصاء كأس الـ MLS. ومع استقرار حياته العائلية ووضوح طريقه في ميامي، يبدو الأسطورة الأرجنتيني راضياً بإنهاء مسيرته الحافلة على أعلى مستوى في الولايات المتحدة.

المباريات التالية
إنتر ميامي

إنتر ميامي

الدوري الأمريكي

07 نوفمبر 2026

تشارلوت

تشارلوت

التأثير المباشر على أرض الملعب

بينما هيمنت الشائعات حول انتقال ميسي إلى نيولز أولد بويز على مواقع التواصل الاجتماعي، ظل اللاعب نفسه مركّزاً على واجباته في ميامي. فقد قدّم المهاجم مؤخراً درساً آخر في الأداء ليقود فريقه إلى فوز حاسم بنتيجة 2-1 بعد تأخره أمام نيو إنجلاند ريفوليوشن. فبعد شوط أول باهت ترك ميامي متأخراً، قدّم ميسي ضربة رأسية بارعة ليصنع هدف التعادل لجيرمان بيرتيرامي في الدقيقة 69، قبل أن يسجّل هدف الفوز بنفسه في الدقيقة 83.

ونجح هذا الفوز في دفع إنتر ميامي إلى المركز الثاني في ترتيب المنطقة الشرقية، ليتقدم على نيو إنجلاند بنقطة واحدة فقط مع تبقّي جولة واحدة في الموسم المنتظم. والأهم من ذلك أن النتيجة تضمن لإنتر ميامي مقعد التأهل التلقائي في كأس أبطال الكونكاكاف 2027. وهذا يمنح ميسي فرصة أخرى للمنافسة على لقب قاري، في وقت يسعى فيه ممثلو الدوري الأمريكي إلى كسر الهيمنة التاريخية التي حافظت عليها أندية الدوري المكسيكي على البطولة طوال عقود. وتستقر طموحات النادي في أدوار ما بعد الموسم الآن على عاتق قائده بشكل كامل.

بقلممحمد سعيد

SEO Editor

بدأت رحلتي مع الصحافة في عام 2011 بالتخصص في التحقيقات الاستقصائية وهو ما فتح لي أبوابًا لاستكشاف مجالات مختلفة بشكل عميق وأكسبني مهارات تحليلية، حتى قررت التخصص في شغفي الأول كرة القدم، لأنتقل إلى التغطية الميدانية للمنتخب المصري بجميع فئاته والكرة العالمية ورياضات أخرى مثل السباحة والرماية والإسكواش.

بدأ شغفي بكرة القدم على أرض الواقع بممارستها في مراحل الناشئين بعدة أندية مصرية، ومن هنا تفرغت لمتابعة الكرة العالمية بدءًا من كأس العالم 1998 والمحلية في مصر أيضًا ولم أكتف بمتابعتها عبر الشاشات بل دأبت على حضور مباريات فريقي المفضل من المدرجات حتى الآن، وهو الزمالك النادي الأكثر تتويجًا بالبطولات في القرن العشرين.

ليس لدي فريق مفضل في أوروبا، أميل فقط إلى ميلان بسبب عشقي لنجوم مثل جورج وياه، مالديني، جاتوزو، كاكا، بيرلو، رونالدينيو وسيدورف، وهذا ما جعلني الأكثر استمتاعًا في متابعة مباريات الكلاسيكو التاريخية بين ريال مدريد وبرشلونة ومحايدًا أيضًا في النقاش حولهما.

رغم ذلك تظل لحظتي الأفضل هي لحظة فوز الزمالك على الإسماعيلي وخسارة الأهلي من إنبي برأسية سيد عبد النعيم التي منحت الأبيض دوري 2002-2003 الملحمي، وكذلك لحظة الثأر الغالي لميلان من ليفربول في نهائي الأبطال 2007 بثنائية إنزاجي التاريخية.

حالفني التوفيق في العمل بين الموقعين الرياضيين الأهم في الشرق الأوسط كووورة و GOAL.COM، وهذا ما منحني خبرات ومعلومات ضخمة سواء عن الكرة العربية أو عن العالمية، وتشرفت بالانضمام إلى نقابة الصحفيين المصريين في 2022، كما تخصصت بكتابة محتوى رياضي لموقع كووورة يعتمد على محركات البحث (SEO).

تشكيلتي المفضلة عبر التاريخ، تضم: بوفون في حراسة المرمى، والدفاع: كافو، مالديني، بيكنباور، روبيرتو كارلوس، وفي الوسط: زيدان، إنييستا، ليونيل ميسي، وفي الهجوم: محمد صلاح، كريستيانو رونالدو، مارادونا.

نشرت خلال مسيرتي آلاف التقارير والتحقيقات والفيتشرات الرياضية في كووورة وGOAL.COM، وأبرزها:

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