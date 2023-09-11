بعد ألفارو جونزاليس .. مدافع جديد من النصر يقترب من دوري يلو

خطوة تفصل الصفقة عن النهاية السعيدة

SHAHID

يبدو أن القادسية مُصر تمامًا على العودة إلى دوري روشن السعودي الموسم القادم، إذ لم تتوقف الإدارة عن دعم الصفوف حتى الساعات الأخيرة من سوق الانتقالات الصيفي، والهدف الجديد هو مدافع النصر.

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القادسية تعاقد بالفعل مع الإسباني ألفارو جونزاليس الذي لم يُجدد النصر عقده رغم تألقه في الموسم الماضي، إذ استبدله بمدافع مانشستر سيتي إيمريك لابورت، وبجانبه تعاقد النادي مع عدد من الأسماء القوية على رأسها أندريه كارييو نجم الهلال.

القادسية لم يتوقف أبدًا وطلب التعاقد مع محمد قاسم مدافع النصر المرتبط بعقد ينتهي الصيف القادم، وقد وافقت الإدارة النصراوية على العرض القدساوي لكنها اشترطت موافقة اللاعب نفسه لإتمام الصفقة.

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صحيفة الرياضة أفادت أن قاسم سبق أن رفض عدة عروض من دوري روشن لرغبته الحصول على عقد لمدة لا تقل عن 3 مواسم، ومن المتوقع أن يُكثف القادسية المفاوضات معه لمحاولة إقناعه باللعب في دوري يلو قبل غلق سوق الانتقالات يوم غدٍ.

يُشار إلى أن صاحب الـ28 عامًا يحصل على مليون ونصف ريال سعودي سنويًا من النصر.

SHAHID