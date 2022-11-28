بعد أستراليا .. منافس خارجي جديد للعرب في آسيا

أستراليا كانت قد انضمت للاتحاد الآسيوي عام 2006

يبدو أن الحديث الدائر حول انضمام روسيا إلى الاتحاد الآسيوي لكرة القدم لم يعد مجرد إشاعات واكبت بداية الأزمة الروسية الأوكرانية، إذ أكد ألكسندر ديوكوف رئيس اتحاد كرة القدم الروسي أن التفكير بالأمر بات جديًا.

كان الاتحادان الدولي والأوروبي قد قررا حرمان الفرق الروسية كافة، على صعيد المنتخبات والأندية، من اللعب في بطولاتهما بعد بدء الأزمة الروسية الأوكرانية، وقد استأنف الاتحاد الروسي و4 أندية روسية ضد القرار في محكمة التحكيم الرياضي لكن تم رفض طلبهما.

وكالة الإعلام الروسية نقلت عن ديوكوف قوله أن الاتحاد الروسي قد يُفكر في الانتقال إلى الاتحاد الآسيوي بدلًا من الأوروبي، وأضاف "قبل بضعة أشهر قلت إن خيار آسيا سابق لأوانه. لكنها الآن فرصة يجب أن نفكر فيها".

تابع "لم أتحدث إلى ممثلين من آسيا حتى الآن لأنه يوجد ويفا، فهم يعتبروننا عضوًا في الأسرة الأوروبية. سيكون من غير اللائق منا أن نبدأ المفاوضات في هذا الوضع".

يُشار إلى أن أستراليا كانت قد خرجت من اتحاد أوقيانوسيا وانضمت للاتحاد الآسيوي في بداية عام 2006، والمثير أنها منذ انضمامها نجحت في التأهل إلى نهائيات كأس العالم في جميع النسخ، فيما لم تكن قد تأهلت سوى مرة واحدة قبل ذلك عام 1974.