بعد أزمة المحلل المثير للجدل .. إعلامي يكشف عقوبة وليد الفراج

الواقعة تعود لحلقة برنامج "أكشن مع وليد" في يوم 27 من سبتمبر الماضي

لم تمر واقعة استضافة الإعلامي الرياضي وليد الفراج لأحد المحللين الجدليين في برنامج "أكشن مع وليد"، مرور الكرام، إذ كشف الإعلامي الرياضي عبد الله البرقاوي، عن العقوبة التي تم توقيعها عليه.

الواقعة تعود لحلقة يوم 27 سبتمبر 2022، إذ قام باستضافة أحد المحللين، الذي لم يلقوا قبولًا من قبل جمهور البرنامج، في ظل اختلافهم مع آرائه الرياضية والسياسية.

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عقب الحلقة، شن الجمهور حملة عنيفة ضد الفراج، خاصة جمهور الأهلي، في ظل تقليل المحلل من الراقي لهبوطه لدوري يلو، مطالبين بمنعه من الظهور الإعلامي من جديد.

لكن مرت الأيام، وظل الفراج يقدم حلقات برنامجه بصورة طبيعية، باستثناء اليوم التالي للأزمة، في ظل اشتداد المرض على أبيه.

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البرقاوي أوضح أن الأزمة لم تمر مرور الكرام، مؤكدًا أنه تم توقيع غرامة مالية على الفراج لمخالفته نظام الإعلام المرئي والمسموع، باستضافته للمحلل المثير للجدل.

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يذكر أن الأهلي كذلك عقب هذه الواقعة، أصدر بيانًا رسميًا، أعلن خلاله الامتناع عن التعامل مع البرامج التي تسيء للنادي، في إشارة لـ"أكشن مع وليد"، وبالفعل تم منع مراسله من حضور المؤتمر الصحفي لتقديم المدرب الجديد للفريق الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني.

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