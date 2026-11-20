مشاركة تابع GOAL على جوجل

يستعد جاك جريليش للعودة إلى قائمة إيفرتون لمباراة برينتفورد مساء الإثنين في الدوري الإنجليزي الممتاز. وغاب لاعب مانشستر سيتي المعار عن الفريق الأول طوال الشهر الماضي بعد مخالفة انضباطية كبيرة.

إعلان

جريليش ينهي فترة استبعاده

عاد جريليش رسمياً إلى صفوف الفريق الأول في هيل ديكينسون بعد استبعاده لمدة شهر. وخطا صانع الألعاب خطوة مهمة نحو العودة الكاملة، بعدما شارك الأسبوع الماضي في مباراة ودية خلف الأبواب المغلقة أمام ديربي كاونتي، خلال التوقف الأخير للمنافسات المحلية.

وأكد مويس أن لاعب منتخب إنجلترا بات ضمن خططه لمباراة برينتفورد المقبلة . وقال المدرب الاسكتلندي للصحفيين خلال مؤتمره الصحفي قبل المباراة: «عاد إلى التدريبات وإلى المشاركة مع الفريق».

تركيز المدرب منصبّ على الفريق بأكمله

بعد إيقافه، نشر جريليش اعتذاراً علنياً للجماهير والنادي عبر وسائل التواصل الاجتماعي. ورغم استقبال مشجعي إيفرتون للاعتذار بإيجابية على إنستجرام، حافظ مويس على هدوئه المعهود عندما سُئل عن منشور اللاعب. وقال مدرب وست هام السابق رداً على سؤال بشأن الاعتذار: «لا أستخدم وسائل التواصل الاجتماعي، لكنني سمعت عنه».

ورغم الاهتمام الكبير بغياب جريليش، حرص مويس على التأكيد أن لا أحد أكبر من الفريق. ولم ينجح الجناح في ترك بصمة هذا الموسم، إذ خاض ست مباريات في جميع المسابقات دون أن يسجل أو يصنع أي هدف. وعندما سُئل عما إذا كانا قد أجريا محادثات خاصة لتصفية الأجواء، قال: «واصلنا عملنا فحسب. لدينا الكثير من اللاعبين الآخرين الذين يتعين عليّ الاهتمام بهم أيضاً، ولا يمكنني التركيز على لاعب واحد فقط».

إعلان إعلان

الاستعداد لمواجهة برينتفورد

تبقى أولوية المدرب أداء الفريق ككل، بينما يسعى إيفرتون للتقدم في جدول الدوري الإنجليزي الممتاز. وأضاف مويس: «كنت أحاول التأكد من حصول الجميع على الإعداد المناسب واستعدادهم لمباراتنا المقبلة أمام برينتفورد».

مواضيع ذات صلة

ويقدم إيفرتون موسماً لافتاً في الدوري الإنجليزي الممتاز حتى الآن، إذ يحتل المركز السادس برصيد 16 نقطة، متساوياً مع تشيلسي صاحب المركز الخامس، ومتأخراً بنقطتين فقط عن ليفربول صاحب المركز الرابع.

إنجاز جديد لمدرب إيفرتون

وشهد المؤتمر الصحفي أيضاً لحظة احتفاء بمويس، تكريماً لمسيرته الطويلة مع النادي. فقد قدم قائد الفريق جيمس تاركوفسكي ولاعب وسط إيفرتون السابق ليون عثمان للمدرب تذكاراً مؤطراً بمناسبة مباراته الـ593 على رأس الجهاز الفني، وهو رقم قياسي جديد للنادي المنتمي إلى ميرسيسايد.

إعلان

وأعرب مويس عن امتنانه لهذا الإنجاز، مع تأكيد تركيزه على ما ينتظره من مهام. وقال: «هذا أمر يسعدني كثيراً، لكنني، بصراحة، لا أفكر فيه كثيراً. أدرك أنني أصبحت فجأة المدرب الذي قاد إيفرتون في مباريات أكثر من أي شخص سبقني، ويشرفني كثيراً أن أكون في هذا الموقع».