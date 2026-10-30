بعد أربع دقائق فقط .. الاتحاد يفقد نجمه للإصابة ضد أبها

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اللاعب غادر الملعب بعد تدخل غير مقصود

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تعرض الاتحاد لضربة قوية في بداية مباراته عصر الجمعة ضد أبها لحساب دوري روشن عقب أن أُصيب الكولومبي ريتشارد ريوس وغادر أرضية الملعب عقب أربع دقائق فقط.

وتعرض ريوس لتدخل قوي غير مقصود من لاعب أبا أليمامي جوري عقب عرقلة الأخير من قبل مختار علي، ليدخل في جسد اللاعب الكولومبي الذي سقط مباشرة على أرض الملعب.

ودخل الجهاز الطبي لإسعاف ريوس ولكن الأخير لم يتمكن من إكمال المباراة، ليقع تبديله ويدخل أحمد الغامدي في تبديل أول مبكر اضطر له المدرب ينس فيسينج على تشكيل الاتحاد.

وظهر اللاعب باكيًا وهو يغادر ملعب المباراة تحت مساندة الجهاز الطبي للنمور، وسط قلق جمهوري على حالة متوسط الميدان المُعار من بنفيكا قبل أيام قليلة من مقابلة الفريق ضد العين لحساب دوري أبطال آسيا النخبة، وأظهرت اللقطات ضمادة من الثلج على كاحله قدمه اليسرى عقب جلوسه على مقاعد البدلاء.

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أخصائي العلاج الطبيعي ثامر الشهراني وصف منطقة الإصابة بأنها من الأسوأ، مفصل الكاحل وتعرضه للالتواء الخارجي، وقال إن مدة الغياب قد تصل إلى ثلاثة أشهر إذا كان الالتواء من الدرجة الثالثة، ومدة تقارب الشهر إذا كان من الدرجة الأولى، وشهر ونصف لشهرين إذا كانت من الدرجة الثانية طبيعة الإصابة.