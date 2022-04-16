بعد أن كان قريبًا من الرحيل .. خياران أمام مادو لتجديد عقده مع النصر

شهدت الأيام الأخيرة انقلابًا في موقف النصر من مدافع الفريق عبد الله مادو، إذ تم الاجتماع معه والحديث عن تجديد عقده بعدما كان قريبًا جدًا من الرحيل خلال سوق الانتقالات الشتوي الأخير.

مادو كان أحد العناصر الأساسية في دفاع العالمي، لكن الإصابات المتلاحقة أخرجته من الصورة تمامًا، إذ لم يلعب هذا الموسم في الدوري السعودي سوى 4 مباريات منها الأخيرة أمام الفيحاء.

ما هي تطورات مفاوضات النصر لتجديد عقد مادو؟

صاحب الـ28 عامًا كان قريبًا من الرحيل عن النصر في يناير الماضي باتجاه الأهلي لكنه رفض العرض الجداوي، وقد ارتبط بالانتقال للشباب خلال الصيف القادم خاصة مع اهتمام خالد البلطان الكبير بالتعاقد معه لتعويض أحمد شراحيلي الذي سينضم للاتحاد بنهاية الموسم الجاري.

وقد دخل اللاعب حسابات المدرب ميجيل روسو وأعاده للملعب في المباراة الأخيرة أمام الفيحاء، وذلك بعد المستوى المتواضع لمدافعي الفريق خاصة راميرو فونيس موري وثقة هيرفي رينارد المدير الفني للمنتخب السعودي بمادو واستدعائه للمعسكر الأخير الذي أقيم في مارس الماضي.

رينارد سُئل عن سر استدعاء مادو رغم أنه لا يلعب أبدًا مع فريقه، فأجاب مؤكدًا على ثقته بقدرات اللاعب وموضحًا أنه لا يهتم لما يحدث معه في فريقه.

صحيفة الاقتصادية السعودية أوضحت أن إدارة النصر اجتمعت مع مادو خلال الأيام الأخيرة ووضعت أمامه خيارين لتجديد عقده، الأول بالتجديد لمدة 3 سنوات والثاني لمدة 4 سنوات، ومن المتوقع أن يُحسم الأمر خلال الأيام القليلة القادمة.

كيف كانت مسيرة مادو مع النصر؟

مادو خريج الفئات السنية في نادي النصر، وقد صعد للفريق الأول موسم 2012-2013 وخاض معه 3 مباريات في الدوري السعودي.

لم يلعب اللاعب كثيرًا في مواسمه الأولى مع النصر، لكنه أصبح أساسيًا خلال موسم 2019-2020 الذي لعب به 17 مباراة، ثم 19 مباراة في الموسم التالي، قبل أن يخرج من الحسابات هذا الموسم.

إجمالي مباريات مادو مع النصر في الدوري السعودي وصل إلى 72 مباراة منها 62 أساسيًا سجل خلالها هدف واحد فقط، وقد تُوج مع الفريق بلقب الدوري موسمي 2014-2015 و2018-2019 والسوبر السعودي عامي 2019 و2020.

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