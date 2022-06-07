بعد أن رفضه توتنهام .. بيل يفكر في الانتقال إلى "تشامبيونشيب"

مع استبعاد عودة جاريث بيل إلى توتنهام من جديد، فإن الويلزي أمام خيارين أبرزهما اللعب في دوري الدرجة الأولى الإنجليزي.

اعترف الويلزي جاريث بيل، قبل يوم واحد فقط من تأهل منتخب بلاده إلى كأس العالم 2022 بعد الفوز على أوكرانيا في نهائي الملحق الأوروبي، بأنه من غير المحتمل أن يعتزل في الوقت الحالي، وأن لديه العديد من العروض.

عقد بيل مع ريال مدريد الإسباني ينتهي في 30 يونيو 2022، وقام اللاعب بالفعل بتوديع النادي الملكي وجماهيره عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

ويملك بيل بالفعل عددًا من الخيارات، على رأسها العودة من جديد إلى نادي توتنهام الإنجليزي، لكن صحيفة "تيليجراف" الإنجليزية أكدت أن توتنهام لا يفكر في عودة بيل مرة أخرى إلى صفوفه.

لماذا لا يريد توتنهام عودة بيل؟

يملك بيل تاريخًا رائعًا مع توتنهام، الذي رحل عنه في 2013 متوجهًا إلى ريال مدريد، كما أنقذه النادي اللندني في 2020 من أزمته مع الفريق الملكي، واستعاره لمدة موسم.

لكن الصحيفة الإنجليزية كشفت أن بيل لا يناسب خطط توتنهام في الوقت الحالي، وأن أنطونيو كونتي مدرب "سبيرز" لا يضع الويلزي ضمن أهدافه لتدعيم قائمة الفريق.

ما هي الخيارات الأخرى أمام بيل؟

تضيف "تيليجراف" أن بيل أمام خيارين تم التفكير فيهما في الماضي، الأول عاطفي للغاية، باللعب مع كارديف سيتي الذي يلعب في دوري الدرجة الأولى الإنجليزي "تشامبيونشيب".

بيل قد ينضم إلى كارديف سيتي بعقد قصير مدته ستة أشهر، مما يسمح له بتقييم خياراته مرة أخرى بمجرد انتهاء مشاركة ويلز في كأس العالم 2022.

ويقود محمد دالمان رئيس كارديف سيتي مفاوضات النادي بشأن التعاقد مع بيل، ويرى النادي أن اللاعب سيكون قائد محاولة العودة إلى الدوري الإنجليزي.

وعلى الرغم من أن راتب بيل المرتفع سيمثل مشكلة أخرى، لكن يُعتقد أن الويلزي سيكون على استعداد لتخفيض راتبه بشكل كبير.

الخيار الآخر أمام بيل يتمثل في الانتقال إلى الدوري الأمريكي وذلك بالتعاقد مع نادي دي سي يونايتد.

ومن المستبعد أن يلعب بيل في الولايات المتحدة، كما أكد جوناثان بارنيت وكيل أعماله في وقت سابق.

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