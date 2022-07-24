بعد انضمامه للاتحاد .. كلمات طارق حامد الأولى تُثير جدلًا واسعًا

نجم الوسط المصري انضم رسميًا للاتحاد

أعلن نادي الاتحاد السعودي اليوم الأحد انضمام المصري طارق حامد إلى صفوفه في صفقة انتقال حر عقب نهاية عقده مع الزمالك، وقد وقع نجم الوسط على عقد يمتد لعامين مع العميد.

الزمالك حاول تجديد عقد صاحب الـ35 عامًا لكن الخلافات حول التفاصيل المالية حال دون ذلك، وقد وقعت إدارة النادي عقوبة مغلظة عليه وصلت إلى خصم نصف مستحقاته المالية لغيابه عن الفريق لمدة طويلة، وتقبل حامد تلك العقوبة مقابل السماح له بالرحيل حاليًا وقبل نهاية عقده بانتهاء الدوري المصري في آخر أغسطس القادم.

ماذا قال طارق حامد ليُثير الجدل في مصر والسعودية؟

وصيف الدوري السعودي بث مقطع فيديو يحمل الكلمات الأولى لحامد بعد انضمامه للفريق، وقد أبدى اللاعب سعادته الكبيرة بتلك الخطوة في مسيرته.

وأضاف "أنا محظوظ جدًا، لأني كنت ألعب في الزمالك أكبر نادٍ في إفريقيا ومع أعظم وأوفى جمهور، وأنا الآن مع الاتحاد السعودي أكبر نادٍ في آسيا ومع أعظم وأوفى جمهور".

كلمات حامد أثارت استياء مشجعي الأهلي في مصر والهلال في السعودية، حيث يتزعم الأول أندية القارة السمراء من حيث عدد البطولات ومرات التتويج بدوري أبطال إفريقيا، ولا يختلف حال الزعيم في آسيا فهو الأكثر فوزًا بدوري أبطال آسيا وقد حققها 4 مرات مقابل مرتين فقط للاتحاد.

لماذا ضم الاتحاد طارق حامد؟

النادي الغربي خسر نجم وسطه المخضرم كريم الأحمدي في يناير الماضي بعد إصابته بكسر إجهادي في القدم وانتهاء موسمه، وقد عوضه في سوق الانتقالات الشتوي الأخير بالبرتغالي أندريه.

الوافد الجديد لم يُقدم الأداء المطلوب ولذا لم تستمر رحلته مع الاتحاد طويلًا، وهنا عاد مسؤولو العميد لهدفهم القديم وهو حامد الذي حاولوا التعاقد معه في الشتاء لكن الزمالك رفض تمامًا التخلي عنه.

الدولي المصري السابق كان قد انضم للزمالك قادمًا من سموحة صيف 2014، ويُعد أحد أبرز نجوم الفريق خلال السنوات الماضية وقد ساهم في فوزه بأكثر من لقب أبرزهم الدوري المصري مرتين وكأس الكونفدرالية الإفريقية وكأس السوبر الإفريقي.