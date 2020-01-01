بعد انضمامه للأهلي .. من هو المدافع الأنسب بجوار بدر بانون؟

من المدافع الأنسب للتواجد بجوار بدر بانون بتشكيل الأهلي الرسمي؟

نجحت إدارة النادي الأهلي، في التعاقد مع المدافع المغربي بدر بانون، لاعب الرجاء البيضاوي المغربي، من أجل تدعيم صفوف المارد الأحمر، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، فهل بهذه الصفقة تنتهي الأزمة الدفاعية بالقلعة الحمراء؟

الأهلي عانى دفاعيًا خلال الفترة الماضية، ليتعاقد مع المدافع الدولي بدر بانون، من أجل تدعيم صفوفه، استعدادًا للموسم المقبل.

ويمتلك الأهلي حاليًا في مركز المدافع، سعد سمير، رامي ربيعة، محمود متولي، ياسر إبراهيم، أيمن أشرف، فمن منهم الأنسب للتواجد بجوار بدر بانون خلال الفترة المقبلة؟

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مميزات بانون

بدر بانون مدافع دولي ويمتلك خبرات كبيرة، اكتسبها مع فريقه السابق الرجاء، بالإضافة للمنتخب المغربي الذي شارك معه في العديد من المباريات الدولية.

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أكثر ما يميز بانون هو الضربات الرأسية، بالإضافة إلى قدرته التهديفية في الكرات الهوائية والثابتة، كما يتميز المدافع المغرب بقطع الكرات من مهاجمي المنافسين.

الأنسب حاليًا

في الوقت الحالي، يعد الأنسب للتواجد بجوار بدر بانون هو المدافع رامي ربيعة، نظرًا لما يقدمه من مستوى مميز مع الفريق، قبل الإصابة التي تعرض لها وجعلته يبتعد عن الملاعب الفترة الماضية.

ربيعة يمتاز بالسرعة والقوة الجسمانية، بالإضافة إلى قدرته في الكرات الرأسية، وهو ما سيجعله يشكل ثنائيًا قوية بجوار بدر بانون الوافد الجديد للقلعة الحمراء.

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الأنسب مستقبلًا

بعد عودته من الإصابة التي تعرض لها، سيكون محمود متولي حلًا دفاعيًا رائعًا، بجوار المدافع المغربي بدر بانون، خاصة وأنه كان من أفضل مدافعي القلعة الحمراء، إن لم يكن الأفضل بينهم، قبل إصابته.

وفي حالة قدرته على اللعب بشكل أساسي، سيكون متولي هو الأفضل بين مدافعي الأهلي، خاصة وأنه قادر على اللعب في أكثر من مركز، سواء كمدافع أو لاعب وسط.

بدلاء أقوياء

الشيء الأكثر تميزًا في انضمام بدر بانون إلى الأهلي، سيخلق المزيد من المنافسة الشرسة بين لاعبي الفريق الأحمر على مستوى الدفاع، حيث بالتأكيد سيمتلك الأهلي بدلاء أقوياء في هذا المركز.

حيث سيكون السباق بين جميع المدافعين على إثبات قدرتهم في المشاركة بشكل أساسي مع المارد الأحمر.