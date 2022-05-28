بعد انتهاء عقبات ضمه .. تشيلسي واثق من نجاح صفقة ديمبيلي

النادي اللندني يرى أن ضم عثمان ديمبيلي يعد صفقة مضمونة النجاح.

كشفت تقارير صحفية أن الفرنسي عثمان ديمبيلي أصبح قريبًا من التوقيع مع نادي تشيلسي في صفقة انتقال حر خلال فترة الانتقالات الصيفية.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو"، والتي أكدت أن الصفقة أصبحت لا تعاني من أي معوقات عقب إتمام صفقة بيع تشيلسي.

وأوضحت الصحيفة أن النادي الإنجليزي يثق في نجاح ديمبيلي معه، رغم المصاعب التي عانى منها النجم الفرنسي في برشلونة.

وتأتي ثقة النادي اللندني بسبب المعرفة السابقة بين المدير الفني للفريق توماس توخيل، وبين لاعب بوروسيا دورتموند السابق الذي عمل معه في ألمانيا.

ولا يعد تشيلسي هو الفريق الوحيد المهتم بالحصول على خدمات اللاعب الفرنسي، حيث يسعى نادي باريس سان جيرمان إلى ضمه أيضًا.

وكان برشلونة قد قدم أكثر من عرض لديمبيلي ووكيل أعماله من أجل تجديد تعاقده مع الفريق، لكنه لم يستجب بشكل إيجابي لأي عرض منهم.

جدير بالذكر أن عقد ديمبيلي في برشلونة ينتهي بنهاية شهر يونيو القادم، مما يعني أنه يستطيع التوقيع لأي فريق بداية من أول يوليو.