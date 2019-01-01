بعد انتقاله للدوري البلجيكي - المساكني: حلمي بدأ يتحقق
زهيرة عادل فيسبوك تويتر
أكد التونسي يوسف المساكني؛ المنضم حديثًا إلى كاس يوبين البلجيكي، أن هذه مجرد بداية للمرحلة المقبلة، معربًا عن سعادته بخوض أولى تجاربه الاحترافية في أوروبا.
ووقع التونسي اليوم الأربعاء، على عقود انتقاله إلى الدوري البلجيكي لمدة ستة أشهر على سبيل الإعارة من الدحيل القطري.
المساكني كتب، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام": "الحمد لله، اليوم أخوض تجربة احترافية جديدة في أوروبا مع كأس يوبين بلجيكا، هو حل بدأ يتحقق".
وأضاف: "أتوجه بالشكر لمسؤولي نادي الدحيل الذين مكنوني من خوض هذه التجربة، كما أشكر كل أصدقائي والمحبين الذين ساندوني خلال الأشهر الماضية، إن شاء الله هذه البداية والقادم أفضل".
الحمد لله ؛ اليوم أخوض تجربة احترافية جديدة في أوروبا مع كاس أوبن بلجيكيا، هو حلم بدأ يتحقق ، أتوجه بالشكر لمسؤولي نادي الدحيل الذين مكنوني من خوض هذه التجربة ، كما أشكر كل الأصدقاء و المحبين الذين ساندوني خلال الأشهر الماضية . ان شاء الله هاذي البداية و الجاي أفضل. GO EUPEN 🐼 !!
الفريق البلجيكي يحتل المركز الـ11 برصيد 25 نقطة، جمعها من 21 مباراة.
التونسي صاحب الـ28 عامًا خرج للاحتراف للمرة الأولى بيناير 2013 متوجهًا إلى الدحيل قادمًا من الترجي التونسي، ويرتبط بعقد مع النادي القطري ينتهي بنهاية الموسم الجاري.
أُسدل الستار على الجولة الأولى من #كأس_آسيا2019
بداية رائعة وينتظرنا الأروع بكل تأكيد في قادم الجولات والمباريات 🔥
12 مواجهة، منهم 3 مواجهات عربية خالصة 🤝
💢 إليكم نتائج الجولة، حالات المجموعات وأبرز الأرقام حتى الآن ⬇️
تذكروا دائمًا أن وجهتكم واحدة وهي 👈 #آسيا_مع_جول 👌 pic.twitter.com/j2JzpBJdEt — جول العربي - Goal (@GoalAR) ٩ يناير ٢٠١٩