بعد انتقاله للدوري البلجيكي - المساكني: حلمي بدأ يتحقق

الحمد لله ؛ اليوم أخوض تجربة احترافية جديدة في أوروبا مع كاس أوبن بلجيكيا، هو حلم بدأ يتحقق ، أتوجه بالشكر لمسؤولي نادي الدحيل الذين مكنوني من خوض هذه التجربة ، كما أشكر كل الأصدقاء و المحبين الذين ساندوني خلال الأشهر الماضية . ان شاء الله هاذي البداية و الجاي أفضل. GO EUPEN 🐼 !!

A post shared by youssef msakni (@youssef_msekni) on Jan 9, 2019 at 7:55am PST