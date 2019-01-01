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بعد انتقاله للدوري البلجيكي - المساكني: حلمي بدأ يتحقق

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التونسي يخوض أولى تجاربه في أوروبا

زهيرة عادل    فيسبوك      تويتر

أكد التونسي يوسف المساكني؛ المنضم حديثًا إلى كاس يوبين البلجيكي، أن هذه مجرد بداية للمرحلة المقبلة، معربًا عن سعادته بخوض أولى تجاربه الاحترافية في أوروبا.

ووقع التونسي اليوم الأربعاء، على عقود انتقاله إلى الدوري البلجيكي لمدة ستة أشهر على سبيل الإعارة من الدحيل القطري.

المساكني كتب، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام": "الحمد لله، اليوم أخوض تجربة احترافية جديدة في أوروبا مع كأس يوبين بلجيكا، هو حل بدأ يتحقق".

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وأضاف: "أتوجه بالشكر لمسؤولي نادي الدحيل الذين مكنوني من خوض هذه التجربة، كما أشكر كل أصدقائي والمحبين الذين ساندوني خلال الأشهر الماضية، إن شاء الله هذه البداية والقادم أفضل".

الفريق البلجيكي يحتل المركز الـ11 برصيد 25 نقطة، جمعها من 21 مباراة.

التونسي صاحب الـ28 عامًا خرج للاحتراف للمرة الأولى بيناير 2013 متوجهًا إلى الدحيل قادمًا من الترجي التونسي، ويرتبط بعقد مع النادي القطري ينتهي بنهاية الموسم الجاري.

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