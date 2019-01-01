بعد انتقاله لبورنموث - وارنوك يصف ليفربول وكلاين بالعار

كان لديه تأكيد على اتمام الصفقة

فيسبوك تويتر إسلام أحمد

أبدى المدير الفني نيل وارنوك، لنادي كارديف سيتي، استيائه من تصرف نادي ليفربول والمدافع الإنجليزي ناثينال كلاين، بسبب فشل المفاوضات على انتقال الأخير للنادي الويلزي.

وأنضم الدولي الإنجليزي لصفوف بورنموث على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم، بعدما كان قريبًا من الانتقال لصفوف كارديف سيتي، حسب تأكيدات وارنوك.

المدي الفني تحدث عقب الخسارة من جيلينجهام في الدور الثالث من كأس الرابطة الإنجليزية وتوديعها بشكل مبكر، فبدأ حديثه: "أنا مُحبط من كلاين وليفربول، أن ترى في وسائل الإعلام أنه انتقل لصفوف بورنموث، بعدما تم وعدي بأنه سينضم لفريقي هذا مُخزي وقلة احترام".

🗓️ الإمارات 1996: المركز الثاني 🥈

🗓️ قطر 2011: الخروج من دور المجموعات 👎#آسيا_مع_جول #كأس_آسيا2019 pic.twitter.com/YmCVTzHoTT — جول العربي - Goal (@GoalAR) January 5, 2019

وسبق لكلاين أن تدرب تحت يد وارنوك في 2008 وحصل على مشاركته الأولى بقميص كريستال بالاس.

وتابع وارنوك: "أنا أعرف اللاعب وأعطيته فرصة المشاركة الأولى، أنا محبط ليس من أجل اللاعب، لكن من ليفربول الذي لم ينبهني، سبب استيائي أنني فقدت 3 لاعبين بسبب انتظاري لهم".

وأردف المدرب صاحب الـ70 عامًا: "لقد فقدت ظهيرين ومهاجم، أنا مُحبط جدً، لقد قمت بكل شيء بشكل صحيح، لكن بورنموث حصل عليه بفضل صفقة سولانكي المقدرة بـ19 مليون جنية أسترليني.

ويحتل كارديف سيتي الذي عاد للدوري الممتاز، فتفصلهم نقطتين فقط عن مراكز الهبوط.