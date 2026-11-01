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أشاد ميكيل أرتيتا بروح فريقه آرسنال بعد فوزه 1-0 على ليفربول، منهياً انتظاراً دام 14 عاماً لتحقيق فوز في الدوري الإنجليزي على أرض أنفيلد. سجّل كاي هافيرتس الهدف الوحيد يوم الأحد، بعد أربعة أيام فقط من خروج آرسنال من كأس الكاراباو على يد فليتوود تاون، وأكّد المدرب الإسباني أن التغلّب على المضيف على أرضه هو بالضبط سبب ممارسته لهذه المهنة.

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أرتيتا فخور للغاية بالفوز في أنفيلد

في تصريحات لشبكة Sky Sports، قال أرتيتا: "فخور للغاية. لقد مرّت 14 عامًا، وهذا وقت طويل. أنا متأكد من أننا جعلنا كل من يرتبط بالنادي فخورًا للغاية اليوم. ليس فقط بسبب الفوز، بل بسبب الطريقة التي حققناه بها، والروح التي أظهرناها. خصوصًا بالنظر إلى ما حدث قبل أربعة أيام عندما تخسر وتخرج من الكأس أمام فريق يُفترض أن تتغلب عليه. هذا هو الجانب الساحر في هذه اللعبة، يمكن أن يأخذك إلى أماكن سيئة للغاية، ولكن بعد أربعة أيام تتاح لك الفرصة لتحقيق شيء تاريخي حقًا، وقد فعلنا ذلك."

وعندما سُئل عن معنى هذه النتيجة بالنسبة له كمدرب، أضاف: "أنا فخور للغاية؛ هذا شيء تريد تحقيقه. هذا هو التحدي والمهمة التي تريد إنجازها. أحب ذلك عندما يكون شيئًا لم نحققه منذ سنوات عديدة. كان الأمر نفسه مع تشيلسي خارج الديار ومانشستر يونايتد خارج الديار. القدرة على التغلب على كل هؤلاء، هذا هو الهدف والدافع، وهذا سبب فعلنا لما نفعله."

خسارة فليتوود منحت أرسنال الدافع

قال أرتيتا لبرنامج BBC Match of the Day إن الخروج من الكأس منح فريقه دافعًا جديدًا: "كان هذا خاصة لكل من يرتبط بهذا النادي. أربعة عشر عامًا دون الفوز هنا وقت طويل. لقد قلنا فقط بعد الأيام القليلة الماضية، بعد الخسارة أمام فليتوود، إن الأمور تحدث لسبب ما، وهذا سيمنحنا دفعة جديدة وجوعًا وإيمانًا للذهاب وتحقيق ذلك. ما فعله الفريق هنا اليوم أمر لا يُصدّق."

كما شرح كيف تعامل آرسنال مع خطورة ليفربول في الهجمات المرتدة: "المباراة ستتحول إلى اتجاه مختلف بسرعة كبيرة. الطريقة التي يهاجمون بها، يمكنهم توليد هجمات عمودية تقريبًا من تشتيت كرة سيئ أو رمية تماس سيئة، هذه هي الجودة التي يمتلكونها. ويجب أن تكون مستعدًا، للرد على ذلك فورًا مع 60 مترًا للدفاع وأربعة أو خمسة لاعبين يندفعون داخل منطقتك. وقد ناقشنا ذلك، ووضعنا كل شيء في تلك المواقف، أحيانًا بجودة أعلى وأحيانًا بجودة أقل، وقد صنعنا فوضانا الخاصة."

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إشادة برايس بينما يتجنب أرتيتا الحديث عن واقعة إيزاك

خصّ أرتيتا ديكلان رايس بالثناء، الذي صنع هدف الفوز لهافرتس بعرضية أرضية بعد تحرك متداخل: "ليس فقط ذلك، أولاً وقبل كل شيء، التحرك لإدراك الوضع المفتوح لتنفيذ التداخل، وتوقيت لعبه لحالة الاثنين ضد واحد بالطريقة الصحيحة، ووصوله من الجهة البعيدة باستمرار في المكان الصحيح هو شيء ناقشناه."

واعترف بأن آرسنال كان محظوظًا في بعض الأحيان قائلاً: "كان لدينا عنصر حظ أيضًا، وكانت لدينا الجودة في اللحظات المناسبة لإيذائهم." وعندما سُئل عن مطالبة ليفربول بركلة جزاء عندما شدّ يورين تيمبر قميص ألكسندر إيزاك، رد أرتيتا: "لا، لم أرَ ذلك."

ما التالي لآرسنال؟

يرفع هذا الفوز أرسنال إلى صدارة الدوري الإنجليزي بفارق ثلاث نقاط، لكن أرتيتا رفض الانجراف وراء الحماس: "اليوم مبكر جدًا. دعونا نستمتع بهذا الفوز الرائع مع اللاعبين والطاقم، وغدًا نبدأ في الاستعداد لليلة كبيرة جدًا أخرى في براج."