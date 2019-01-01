بعد انتصار باريس - هل حان وقت العقد الدائم لسولشار مع مانشستر يونايتد؟

فوز تاريخي لمانشستر يونايتد تحت قيادة سولشار على باريس سان جيرمان، فماذا بعد مع المدرب النرويجي؟

فيسبوك تويتر محمود ضياء

هزيمة ذهابًا بهدفين نظيفين، مباراة خارج القواعد أمام فريق قوي يطمح لتحقيق اللقب، عشرة غيابات كاملة والنتيجة النهائية كانت تأهل رجال سولشار للدور القادم.

انتصار تاريخي حققه مانشستر يونايتد على حساب باريس سان جيرمان في ملعب حديقة الأمراء ليتأهل للدور ربع النهائي من دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى منذ عام 2014.

ريو فيردناند في الاستديو التحليلي، جاري نيفيل في الحوار الصحفي، الصحف الإنجليزية والكثير من جمهور مانشستر يونايتد يطالب الآن بعقدٍ دائم لأولي جونار سولشار بعد ما قدمه مع الشياطين الحمر.

المدرب النرويجي استلم قيادة مانشستر يونايتد وهو مُبتعد عن المربع الذهبي بـ11 نقطة ليصل به إلى المركز الرابع ويصبح أمل التأهل لدوري الأبطال الموسم المقبل قائمًا.

نجح مانشستر يونايتد في تخطي آرسنال ثم تشيلسي في كأس الاتحاد الإنجليزي وأخيرًا عودة تاريخية لربع نهائي دوري الأبطال.

14 انتصارًا وتعادلين وهزيمة واحدة لسولشار حتى الآن مع مانشستر يونايتد، سجل لاعبو مانشستر يونايتد 39 هدفًا واستقبلت شباكهم 13.

الأهم من كل هذا كانت الروح التي عادت لكل ما له علاقة بمانشستر يونايتد. اللاعبون والجماهير وهيبة أولد ترافور، الكل عاد ليأمل في الفوز مهما كان المنافس ولنا فيما حدث أمام باريس بالأمس المثال الأكبر على ذلك بفريق يلعب دون عشرة لاعبين ومتأخر بهدفين نظيفين أمام آخر يمتلك كتيبة من النجوم ومتسلح بجماهيره الغفيرة.

انتهت رحلة مبابي ورفاقه هنا بأمر صادر من شمال غرب إنجلترا تحديدًا من مدينة مانشستر #أوروبا_مع_جول pic.twitter.com/NHfBhXSiqB — جول العربي - Goal (@GoalAR) March 6, 2019

إعادة الروح مع بعض الأفكار الفنية التي نجح بعضها وفشل الآخر هو ملخص ما قدمه سولشار مع مانشستر يونايتد حتى الآن أو على الأقل ما يحتاجه في الفترة الحالية.

برغم كل الإيجابيات فقد تكون مجرد دفعة معنوية مؤقتة بعد فترة عصيبة مع مورينيو وقلة خبرة سولشار في عالم التدريب ستجعل قرار تعيينه بشكل دائم يتأخر حتى نهاية الموسم على الأقل.

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كيفية التعامل مع الإدارة أو المدير الرياضي القادم فيما يخص الصفقات فقوام الشياطين لحمر الحالي سيكون من الصعب أن يحقق بطولة الدوري في ظل نقص واضح في أكثر من مركز. فكيف سيتعامل سولشار في هذا الأمر؟

المؤكد حتى الآن أن مانشستر يونايتد وجماهيره يعيشون حلمًا جميلًا مع صاحب هدف الثلاثية التاريخية عام 1999 وأن كل انتصار للشياطين مع سولشار يُقربه أكثر من نيل المنصب بعقد دائم وقد يقوم بديل فيرجسون الذهبي في الملعب بنفس دوره خارجه هذه المرة.