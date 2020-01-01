بعد انتشار كورونا | ديبالا حاول الهرب من إيطاليا إلى دبي

ديبالا خطط للسفر إلى دبي قبل معرفة إصابته بكورونا

كشف أوريانا سباتيني، صديقة باولو ديبالا، لاعب يوفنتوس ، أنّ المهاجم قرر الرحيل عن إيطاليا مع تفشي فيروس كورونا والانتقال إلى دبي.

ديبالا أعلن إصابته وصديقته بفيروس كورونا رغم نفي الخبر مع بداية الموجة في إيطاليا.

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وقالت سباتيني في تصريحات نقلتها صحيفة "أوليه" الأرجنتينية: "ديبالا تعافى تمامًا من الإصابة، ونحن الآن في حال أفضل. قضينا 9 أيام في الحجر الصحي ولكننا بخير الآن".

وتابعت: "قمنا بإجراء فحص كورونا منذ أيام وثبت خلونا من فيروس كورونا، ولكن غير مصرح لنا بالخروج والتحرك سوى بعد إجراء فحوصات إضافية للتأكد من تجاوزنا لهذه المرحلة".

صديقة ديبالا أشارت إلى أنها لم تشعر بالقلق حينما تعرضت للإصابة بكورونا مؤكدة أنها عرفت أن تأثير المرض على صغار السن بسيط، إلا أنها أشارت إلى شعورها بصعوبة في التنفس.

وواصلت: "حينما بدأت الأمور تسوء في إيطاليا وقبل غلق الحدود، فكرنا أنا وديبالا في الرحيل والذهاب إلى دبي لقضاء فترة عطلة، ولم نكن نعرف أن الفيروس منتشر في دول العالم".

واختتمت: "في ظروف مثل هذه، أفضل شيء يمكن القيام به هو الجلوس في المنزل ومحاولة تقليل التواصل مع الآخرين".

ديبالا قد تألق في المباراة الأخيرة أمام إنتر وأحرز هدفًا رائعًا خلال فوز البيانكونيري بهدفين نظيفين، وذلك قبل ساعات من قرار إيقاف الدوري الإيطالي لأجل غير مسمى.