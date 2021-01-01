بعد الوصول لربع نهائي دوري أبطال أوروبا.. ليفاندوفسكي “ملك” ركلات الجزاء وهداف بالفطرة

أرقام النجم البولندي

ساهم روبرت ليفاندفوسكي في تكرار بايرن ميونخ لانتصاره على لاتسيو والتأهل إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، في حملة دفاع البافاري عن لقبه والحلم بالتتويج السابع بذات الأذنين.

أحرز الدولي البولندي هدفًا من ركلة جزاء وصادفه سوء حظ في الشوط الثاني على وجه التحديد بالمباراة التي انتهت بهدفين لهدف لصالح النادي الألماني، لكن هذا لم يمنع ليفا من كتابة التاريخ.

بإحرازه لركلة الجزاء، أصبح ليفاندوفسكي هو أكثر اللاعبين تنفيذًا لركلات الجزاء من دون إهدار، بتسجيله لـ13 ركلة، فيما أقرب الملاحقين له هو تيمو فيرنر بتسجيله 6 ركلات فقط.

كما بات ليفاندوفسكي بهذا الهدف هو ثالث أكثر اللاعبين تسجيلًا للأهداف في الأدوار الإقصائية لبطولة دوري أبطال أوروبا عبر التاريخ، إذ أحرز 26 هدفًا سواءً مع بايرن أو دورتموند بالسنوات الماضية.

لا تزال الصدارة في يد كريستيانو رونالدو بتسجيله 67 هدفًا، ويأتي خلفه أسطورة برشلونة ليونيل ميسي بـ49 هدفًا، والآن بات ثالثهم نجم البافاري.

لكن ليفا نجح في معادلة رقم آخر لرونالدو، حيث صار الأكثر تسجيلًا للأهداف على صعيد دوري الأبطال منذ موسم 2016-17 بالتساوي مع الدون بـ41 هدفًا لكل منهما.

هذا إلى جانب أن ليفاندوفسكي هو الأكثر اشتراكًا في الأهداف بدوري الأبطال منذ الموسم الماضي، بتسجيله 20 هدفًا وصناعة خمسة آخرين.

في النهاية، بات ليفا بالمناصفة مع منافسه في الدوري الألماني، إرلينج هالاند، هما الأكثر تسجيلًا أوروبيًا آخر موسمين بـ20 هدفًا لكليهما.

الجدير بالذكر أن ليفاندوفسكي البالغ من العمر 31 عامًا سجل هذا الموسم 40 هدفًا منهم 32 على صعيد البوندسليجا و6 في دوري أبطال أوروبا مع هدفين في كأس العالم للأندية.