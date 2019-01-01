بعد الواقعة المؤسفة .. مدرب فرايبورج يقبل اعتذار المعتدي عليه

انتهى الجدل بتقبل المدرب اعتذار اللاعب والنادي

تعرض مدرب فرايبورج كريستيان ستريش، لموقف مؤسف في مباراة الأمس ضد آينتراخت فرانكفورت، التي حسمها فريقه بهدف نظيف في ختام مواجهات الأسبوع الحادي عشر للبوندسليجا.

وحدث الموقف في الوقت المحتسب بدل من الضائع، بعدما ذهبت الكرة خارج الخطوط، حيث كان لاعب فرانكفورت دافيد أبراهام يركض نحو الكرة لاستعادتها في أسرع وقت، ليتفاجأ بالمدرب ستريش في وجهه.

وبينما كان المدرب يحاول إعاقة اللاعب للوصول للكرة، بالتحدث والوقوف أمامه، قام الأخير بطرحه أرضًا، ليختل الحابل بالنابل في اللحظات الأخيرة من عمر المباراة.

وتدخل لاعبو فريق فرايبورج للاشتباك مع أبراهام، قبل أن يُنهي الحكم الأزمة بإشهار البطاقة الحمراء في وجه المعتدي على المدرب الطاعن في العمر.

وعقب نهاية المباراة، اعتذر فرانكفورت للمدرب ستريش في بيان نُشر عبر موقعه الرسمي ومختلف منصاته على مواقع التواصل الاجتماعي.

إحدى علامات الدون المميزة.. 😍™️pic.twitter.com/EjcCGwTs5z — جول العربي - Goal (@GoalAR) November 11, 2019

كما تقبل المدرب اعتذار النادي واللاعب، كما قال بنفسه في تصريحاته مع الصحفيين بعد الفوز الثمين على قاهر بايرن ميونخ في عطلة نهاية الأسبوع الماضي.