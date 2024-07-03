بعد الهلال والاتحاد .. مواجهة جديدة للسعوديين ضد الأهلي المصري

المباراة القادمة مختلفة!

خاضت الفرق السعودية مباراتين في السنوات الأخيرة ضد الأهلي المصري، وقد كشفت صحيفة الرياضية السعودية عن مواجهة أخرى قادمة لكن مختلفة عما سبق.

الهلال كان قد واجه العملاق المصري في كأس العالم للأندية 2022 وخسر أمامه بنتيجة 4-0، فيما سقط الاتحاد ضده بنتيجة 3-1 في نسخة 2023 من نفس البطولة.

الرياضية أوضحت أن الأهلي سيخوض مواجهة جديدة ضد السعوديين ستكون ضد سميه السعودي تحديدًا، الأهلي، منتصف نوفمبر القادم، ولكنها لن تكون على الصعيد الرسمي بل في إطار ودي احتفالي.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

اللقاء القادم سيكون ضمن مهرجان اعتزال خالد مسعد نجم الكرة السعودية والنادي الأهلي في تسعينات القرن الماضي، والذي خاض مع الأخضر 116 مباراة سجل خلالها 27 هدفًا، وقد توج معه بلقبي كأس آسيا 1988 و1996، بجانب كأس الخليج عام 1994، وشارك مع المنتخب في كأس العالم نسختي 1994 و1998.

يُشار إلى أن مسعد بدأ مسيرته مع الأهلي عام 1986 وقد فاجأ الجميع بانتقاله الصادم إلى الاتحاد عام 2000 قبل أن يعتزل كرة القدم بعد 3 سنوات.