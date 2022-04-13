بعد الهجوم الكبير عليه في مصر والسعودية .. تركي آل الشيخ يطلب السماح

يبدو أن تركي آل الشيخ؛ وزير هيئة الترفيه السعودي، قد تأثر بالهجوم الكبير الذي تعرض له مؤخرًا من قبل بعض الجماهير المصرية والسعودية، إذ خرج يطلب السماح من كل من أخطأ في حقه.

لماذا هاجم الجمهور المصري تركي آل الشيخ؟

في مارس الماضي، فشل المنتخب المصري في التأهل لنهائيات كأس العالم قطر 2022 بعد تلقي الهزيمة أمام المنتخب السنغالي في ركلات الترجيح، إذ حسم التعادل 1-1 مواجهتي الذهاب والإياب.

هذا الإخفاق هو الثاني على التوالي للفراعنة أمام أسود التيرانجا، حيث أن السنغال توجت بلقب كأس أمم إفريقيا الكاميرون 2021 بعد الفوز على مصر في ركلات الترجيح أيضًا.

وعقب الإخفاق المونديالي، خرج وزير الترفيه السعودي مهنئًا السنغاليين بالوصول للحدث العالمي، مؤكدًا أن الأفضل هو من تأهل، وهو ما تسبب في ثورة غضب من الجماهير المصرية تجاه آل الشيخ، كونهم كانوا ينتظرون دعمه بدافع العروبة. (طالع التفاصيل)

لماذا هاجمت الجماهير السعودية تركي آل الشيخ؟

أما الهجوم السعودي على آل الشيخ فكان غالبيته من قبل جمهور النصر، الذي وقف داعمًا لأديب العمري؛ نائب رئيس الاتحاد السعودي للبلياردو والسنوكر السابق.

الخلاف بين العمري ووزير الترفيه نشب بعدما استنكر الأول عدم الاحتفال بتأهل منتخب السعودية لنهائيات مونديال 2022 بالشكل الذي يليق على عكس ما حدث بعد تتويج الهلال بطلًا لدوري أبطال آسيا 2021.

وقتها اتهم تركي آل الشيخ، العمري بالتحريض وطالبه بالتأدب في الحديث وأن يكون له من اسمه نصيبًا. (طالع التفاصيل)

طريقة وزير الترفيه مع نائب رئيس اتحاد البلياردو السابق استفزت الجماهير السعودية، خاصةً النصراويين، الذين دشنوا وسمًا بعنوان "كلنا أديب العمري"، هاجموا من خلاله آل الشيخ. (طالع التفاصيل)

تركي آل الشيخ يطلب السماح:

وزير الترفيه نشر تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، يطلب بها السماح من كل من أخطأ في حقه، مشيرًا إلى أنه ليس معصومًا من الخطأ.

وجاء نص التغريدة: "في هالشهر الكريم ... مسامح كل من أخطاء في حقي وإن أخطأت بدون قصد في حق أحد أرجو أن يحللني ويبيحني والإنسان غير معصوم من الخطأ".

في هالشهر الكريم ... مسامح كل من اخطاء في حقي وان اخطات بدون قصد في حق احد ارجو ان يحللني ويبيحني والانسان غير معصوم من الخطاء 🙏🏻❤️ pic.twitter.com/3FAVJAPwmf — TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) April 13, 2022

الكثيرون فسروا هذه التغريدة بأنها ندم من وزير الترفيه على الخلافات التي اقحم نفسه بها مؤخرًا، خاصةً وأنه كان بعيدًا عن الجدل منذ فترة.

لكن في الوقت نفسه، هناك من أكد أنها ليس لها أي علاقة بالخلافات الرياضية وما حدث مع مصر وأديب العمري، كون مثل هذه الأشياء وارد الاختلاف والخلاف بها.

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