بعد الهبوط .. "كارثة جديدة تهدد الأهلي!"

الأهلي سيعاني كثيرًا في دوري يلو!

يبدو أن الهبوط لن يكون الكارثة الوحيدة التي واجهها الأهلي، وذلك قبل مشاركته في بطولة دوري يلو للدرجة الأولى السعودي الموسم المقبل 2022-2023.

ما هي الكارثة الجديدة التي تهدد الأهلي؟

أكد الإعلامي الرياضي عادل المرضي، على أن هناك كارثة تهدد النادي الأهلي في دوري يلو، أكبر من كارثة الهبوط، وذلك قبل مشاركته الموسم المقبل بدوري الدرجة الأولى.

ونشر المرضي عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" تغريدة، يتحدث فيها عن انخفاض قيمة الدعم الذي سيحصل عليه الراقي.

وجاء نص التغريدة كالآتي: "الكارثة التي تهدد الأهلي في دوري يلو أكبر من كارثة الهبوط نفسه، دعم دوري يلو 5 مليون بعد أن كان يحصل على 100 مليون".

وتابع: "مبلغ شركة وسط جدة صرفوا منه 65 مليون، ولم يبق سوى 35 مليون، بمعنى أن الإيراد 40 مليون والديون ما يقارب 200 مليون، الله يعين الأهلي".

الكارثة التي تهدد الاهلي في دوري يلو اكبر من كارثة الهبوط نفسه ..

دعم دوري يلو 5 مليون بعد ان كان يحصل على 100 مليون .

مبلغ شركة وسط جدة صرفوا منه 65 مليون ولم يبق سوى 35 مليون .

بمعنى الايراد 40 مليون والديون مايقارب200 مليون.

الله يعين الاهلي .. — عادل المرضي (@ADEL_MARDI) July 2, 2022

الأهلي يهبط لأول مرة في تاريخه

وهبط النادي الأهلي لأول مرة في تاريخه من دوري المحترفين، بعد أن احتل المركز الخامس عشر في ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين 2021-2022.

ويشارك الأهلي الموسم المقبل 2022-2023 في بطولة دوري يلو الدرجة الأولى، بعد موسم أحبط جميع الجماهير الأهلاوية.

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