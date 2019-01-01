بعد المغرب - توقيع اتفاقية تعاون بين الاتحادين القطري والتونسي

الاتحاد القطري يتبع سياسة توقيع عدد من اتفاقيات التعاون المشترك

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

قام الاتحاد القطري لكرة القدم اليوم الأحد، بتوقيع اتفاقية تعاون مشترك مع نظيره التونسي، في العاصمة القطرية "الدوحة".

الجانب القطري كان قد قام بالأمس بتوقيع اتفاقية مع نظيره المغربي على هامش استضافة لقاء السوبر الأفريقي، الذي جمع الرجاء المغربي بالترجي التونسي.

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وشهدت الدوحة اليوم اتفاقية قطرية تونسية للتعاون في مجالات كرة القدم وتبادل الخبرات بين المنتخبات والفرق، بجانب تعليم المدربين وتنمية المواهب.

جانب من توقيع اتفاقية التعاون بين الاتحادين القطري والتونسي لكرة القدم اليوم في الدوحة pic.twitter.com/IfkZPdCBZo — قنوات الكاس (@alkasschannel) ٣١ مارس ٢٠١٩

ومن المقرر أن تستضيف الدوحة لأول مرة لقاء السوبر التونسي، الذي سيجمع الترجي بالبنزرتي غدًا الإثنين.

السوبر كان قد تم تأجيله من قبل، حيث كان من المقرر أن يقام في فبراير الماضي إلا أن تأخر الشركة المنظمة في الترتيبات تسبب في تأجيله.

وانسحب الأفريقي التونسي من خوض السوبر معترضًا على طاقم التحكيم المحلي الذي سيدير المباراة، ليوافق البنزرتي بعدها على حل محله.