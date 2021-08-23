بعد اللغط .. الشركة الناقلة تؤكد استمرار تشفير الدوري السعودي

لغط كبير أثير مساء أمس

أثير الكثير من الجدل واللغط في الساعات الأولى من صباح اليوم الإثنين حول مصير بث الدوري السعودي وموقفه من التشفير، ذلك بعدما نشرت صحيفة الرياضية السعودية تصريحات على لسان عبد العزيز باعشن المدير التنفيذي لشركة الرياضة السعودية حول التراجع عن تشفير البطولة.

وزارة الرياضة السعودية كانت قد أعلنت بث الدوري السعودي مجانًا بجودة "أس دي" عبر قنوات شركة الرياضة السعودية وتطبيق شاهد الخاص بقنوات "أم بي سي"، فيما سيتم بثه مشفرًا بجودة "أتش دي" عبر قنوات أخرى تابعة للشركة ستُبث من خلال جهاز استقبال "جيوبوكس" المنتج من شركة هيوماكس وتطبيق "شاهد في أي بي" "Shahid VIP".

الرياضية نقلت تصريحات على لسان باعشن أكد خلالها بث مباريات الدوري السعودي بالمجان مع استمرار تشفير مباريات دوري أبطال آسيا لمنع الاتحاد القاري بثها على قنوات مفتوحة.

الجمهور السعودي أشاد بتلك الخطوة ظنًا منه أن المباريات ستُنقل بالمجان عبر تقنية أتش دي، لكن الرياضية تلقت توضيحًا من باعشن أعاد الأمور إلى نقطة الصفر من جديد بعد اللغط الذي حدث في الساعات الأخيرة.

باعشن أكد أن تصريحاته حول عدم تشفير الدوري السعودي فهمت بطريقة خاطئة، لأنه لم يقصد بث المباريات بجودة أتش دي مجانًا، بل سيستمر بث المباريات بتلك الجودة على القنوات المشفرة من خلال جهاز استقبال "جيوبوكس" وتطبيق "شاهد في أي بي" "Shahid VIP"، والنقل على القنوات المفتوحة المجانية سيكون فقط بجودة أس دي.

الإثارة كانت حاضرة بقوة مع أهداف الجولة الأولى في



دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين



المباريات تبث مباشرة على #ShahidVIP

@mbc_group

https://t.co/FpYDsYtCK0 pic.twitter.com/uhSdpWo7gE — SHAHID (@ShahidVOD) August 16, 2021

باعشن أكد كذلك للرياضية أن مفاوضات الشركة لنقل مباريات الدوري الإيطالي مازالت مستمرة، مشيرًا إلى أنهم يعملون على كسب حقوق أخرى سيتم الإعلان عنها فور الفوز بها.

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