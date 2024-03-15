بعد القرعة النارية.. موقف ثنائي برشلونة المصاب من مواجهة باريس سان جيرمان

تشافي يتمنى لحاقهما بالمباراة المصيرية..

TOD TV

عرف برشلونة الفريق الذي ينتظره في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا 2023-2024، ستكون هناك مواجهة نارية بين البارسا وباريس سان جيرمان ومدربه لويس إنريكي ابن النادي الكتالوني لاعبًا ومدربًا.

يحاول تشافي هيرنانديز لملمة صفوفه قبل هذه المواجهة المصيرية، وعليه فقد عاد من جديد الحديث عن الثنائي الأحدث المنضم لقائمة مصابي البلوجرانا، بيدري وفرينكي دي يونج.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

الأخبار الجيدة أن الثنائي رغم اختلاف إصابتيهما، لكن لديهما فرصة جيدة في اللحاق بمباراة "بي إس جي".. بل المباراتين.

تابع مباريات دوري أبطال أوروبا مباشرة على منصة TOD



فرينكي دي يونج بعد إجراء الفحوصات له، تبين أن المعاناة لن تطول لأكثر من شهر، مدة كافية كي يلحق بمباراتي الذهاب والعودة بشكل اعتيادي وتكون هناك بروفة أمام لاس بالماس قبل السفر إلى العاصمة الفرنسية حال عدم حدوث أي انتكاسات.

أما بيدري فيبدو النادي الكتالوني أكثر حذرًا في التعامل مع إصابته بالفخذ، لكن صحيفة "سبورت" تشير إلى أن الكناري على الأقل سيكون موجودًا في العودة، مع عدم استبعاد أن يشارك مع البلوجرانا في الذهاب أيضًا حال عدم وجود أي انتكاسات.

TOD TV