بعد القرار الرسمي .. خطوة جديدة من النصر في أزمة حمدالله

قرار رسمي من لجنة الانضباط تجاه حمدالله

تفتح إدارة نادي النصر، خلال الأيام المقبلة، قضية عبدالرزاق حمدالله نجم الفريق، عقب إغلاقها من قبل لجنة الانضباط بالاتحاد السعودي لكرة القدم، اليوم الخميس، بالإعلان عن العقوبة الرسمية.

لجنة الانضباط بالاتحاد السعودي لكرة القدم، قد أعلنت إيقاف حمدالله لمدة مباراتين بعد تصرفه تجاه الكاميرا عقب لقاء فريقه أمام الفيصلي في كأس خادم الحرمين الشريفين، وتبرئته من واقعة الاعتداء على لاعب الفيصلي.

ووفقًا لما نشرته صحيفة "عكاظ" السعودية، اليوم الخميس، أن إدارة النصر تستعد لفتح ملف القضية مرة أخرى عقب صدور قرار لجنة الانضباط بشكل رسمي منذ ساعات.

وأشارت الصحيفة إلى أن فتح الملف من أجل محاسبة المسيئين في حق اللاعب ونادي النصر، برفع شكاوى قانونية على الاتهامات التي نالت من حمدالله سواء على مواقع التواصل الاجتماعي أو عبر الفضائيات.

وكان حمدالله قد غاب عن مواجهة فريقه النصر أمام ضمك، والذي انتهى بخسارة العالمي بثلاثة أهداف مقابل هدفين، تنفيذًا للعقوبة المؤقتة وقتها، قبل أن تكون رسمية لمدة مباراتين.

وبذلك يغيب المغربي عن النصر أمام الفيصلي ضمن منافسات الجولة 26 من منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

