بعد الفوز على يوفنتوس.. رقم مخيف لأتليتيكو سيميوني على مستوى نظافة الشباك

دييجو سيميوني يواصل التأكيد على صحة أفكاره الدفاعية ويحقق أرقامًا مرعبة

يوسف حمدي فيسبوك تويتر

واصل دييجو سيميوني تقديم الأرقام القياسية على مستوى الحفاظ على نظافة شباك فريقه أتليتيكو مدريد في البطولات الأوروبية.

وكان أتليتيكو مدريد قد حقق انتصارًا هامًا على حساب يوفنتوس بهدفين مقابل لا شيء في ذهاب دور الستة عشر من دوري أبطال أوروبا.

وسجل كلًا من دييجو جودين وخيمينيز هدفي اللقاء، وهذه هي المرة الأولى التي يسجلا فيها في نفس المباراة بقميص أتليتيكو مدريد.

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— جول العربي - Goal (@GoalAR) ٢٠ فبراير ٢٠١٩

وبعد اللقاء، احتفل دييجو سيميوني بطريقة اعتبرها البعض لا أخلاقية، ولكنه أشار إلى كونها لقطة من القلب فقط.

وعلى مستوى الأرقام، واصل سيميوني سجله الخالي من الهزائم أمام الأندية الإيطالية، حيث حقق انتصاره الخامس في 7 مباريات، وانتهت المبارتين الأخرتين بالتعادل.

وأصبح أتليتيكو مدريد أكثر فريق يحافظ على نظافة شباكه في مباريات دوري أبطال أوروبا منذ تولي دييجو سيميوني تدريب الروخيبلانكوس بـ 34 مباراة.

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يذكر أن كريستيانو رونالدو كان قد خسر أوروبيًا لثاني مرة أمام أتليتيكو مدريد في 7 مباريات لعبها أمامهم في دوري الأبطال.