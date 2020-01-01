بعد الفوز على أسوان - الزمالك يطلب إسناد مبارياته لحكام أجانب

الزمالك يصدر بيانًا يطالب فيه بإسناد مبارياته لحكام أجانب.

طالب نادي الزمالك، اللجنة الخماسية المؤقتة، التي تدير اتحاد الكرة المصري، استقدام حكام أجانب، لباقي مبارياته في المباريات المحلية المتبقية للفريق الأبيض.

وشهدت مباراة الزمالك وأسوان، قيام الحكم طارق سامي، بإشهار البطاقة الحمراء في وجه طارق حامد، لاعب وسط الفريق الأبيض، بعد مشادة كلامية معه.

وأشار الزمالك عبر موقعه الرسمي إلى أنه رافضًا للتعامل مع لجنة الحكام التي يترأسها جمال الغندور، بعد الظلم الفادح الذي يتعرض له فريقه خاصة في لقاء أسوان الأخير.

واتهم الزمالك لجنة الحكام، بسوء الاختيار في طواقم الحكام، وأنها تكن عداء للقلعة البيضاء، وتجامل المنافس، وتتعمد عدم احتساب أهداف صحيحة وركلات جزاء صحيحة للفريق الأبيض، وتفعل العكس مع المنافس.

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ووفقًا لما جاء في الموقع الرسمي، فاتهم مجلس إدارة الزمالك، أن كل ما سبق حدث بسبب تقديم رئيس القلعة البيضاء، بلاغًا إلى النيابة العامة، ضد جمال الغندور رئيس لجنة الحكام.

وأوضح الزمالك خلال بيانه أنه السبب في هذا الأمر، هو إرسال الغندور رسائل سب وقذف في حق رئيس القلعة البيضاء مرتضى منصور.

وحقق الزمالك الفوز على أسوان بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعت بينهما، بالجولة الحادية عشر، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.