بسبب الهزيمة من يونايتد؟ كلوب: ردة الفعل هامة ولم نقصد إذلال بورنموث

المدرب الألماني يمتدح الأداء الذي قدمه فيرمينو في مواجهة بورنموث

أشاد يورجن كلوب بالأداء الذي قدمه فريقه ضد نادي بورنموث كما أوضح أنه لم يقصد "إذلال" الضيوف بعد النتيجة الكبيرة التي حققها ليفربول يوم أمس.

حيث انتصر الريدز بنتيجة (9-0) على نادي بورنموث في اللقاء الذي أقيم على ملعب أنفيلد في الجولة الرابعة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتحدث الألماني في المؤتمر الصحفي عقب اللقاء، حيث امتدح ما قدمه البرازيلي روبيرتو فيرمينو، وشدد على أهمية ردة فعل ليفربول بعد الهزيمة من مانشستر يونايتد.

ماذا قال كلوب؟

قال المدرب الألماني: "كان علينا إثبات نقطة لأنفسنا، بعد فترة قصيرة من التحضير للموسم بنتائج متباينة، وأداء جيد، وأداء أقل، ثم تسليط الضوء بشكل مطلق على الفوز على مانشستر سيتي في الدرع الخيرية، ثم السقوط، أعرف كيف يبدو الأمر عندما تخسر مباراة".

وعن هزيمة يونايتد واصل: "كل شخص في العالم يكون فنانًا رائعًا عندما تفوز وعندما لا تفعل ذلك يبدو الأمر وكأنه أعذار. من المهم فقط ما هو الاستنتاج بالنسبة لنا، كان علينا إثبات نقطة لأنفسنا، لم نكن سعداء بالطريقة التي لعبنا بها".

وعن مواجهة بورنموث أضاف: "لقد أظهرنا الأشياء التي نحن أقوياء فيها وأشياء أخرى كان علينا تحسينها، علينا فقط أن نعطي اللعبة اتجاهًا مناسبًا ولهذا أحببت البداية كثيرًا لدرجة أننا لم نتردد".

وأردف يورجن: "سجلنا العديد من الأهداف، ليس لإذلال بورنموث، أنا أحترم ما يقوم به سكوت باركر".

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وعن الأداء الرائع الذي ظهر به فيرمينو، اختتم: "لقد كان في المقدمة، أحببت تأثير روبيرتو، فهو يصنع الفارق، لكنني أعلم أن هذه ليست اللحظة المناسبة للحديث عن الأداء الفردي عندما تخسر في ملعب أولد ترافورد، لكنه لعب جيدًا هناك. كان في كل مكان".

جدير بالذكر أن فريق ليفربول يستعد لمواجهة نادي نيوكاسل يونايتد يوم الأربعاء المقبل على ملعب أنفيلد ضمن الجولة الخامسة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.