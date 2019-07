بعد الفوز بأمم أفريقيا - الجمهور الجزائري عالق في مطار القاهرة

علق عدد كبير من الجمهور الجزائري داخل مطار القاهرة الدولي بعدما تفاجئوا بعد وجود رحلات كافية للعودة لوطنهم.

الجزائر حققت بطولة أمم أفريقيا للمرة الثانية في تاريخها والأولى منذ 1990 بعد الفوز على السنغال بهدف نظيف.

وبحسب مصادر صحفية، فإن الجمهور الجزائري لم يجد رحلات كافية للعودة إلى الوطن وبعضهم لا يحمل تذكرة عودة.

وتواجد عدد من قوات الأمن المصرية داخل المطار لتنظيم العملية وتسهيل ركوب الجزائرين الذين قدموا جوزات السفر لحين البحث عن وسيلة للعودة.

وأخبرتهم السلطات بتوافر 3 أو 4 رحلات في الوقت الحالي إلا أنّ كل طائرة لن تحمل أكثر من 300 راكب.

ورغم التكدس والزحام في مطار القاهرة إلا أنّ البعض احتفل بفوز محاربو الصحراء بالبطولة القارية بالرقص.

جدير بالذكر أنّ المنتخب الجزائري سوف يصل في الواحدة والنصف ظهرًا بالتوقيت المحلي.

A few youngsters from Oran are playing Rai and dancing. People seem in fairly high spirits despite the disorganisation.



There are no airline employees manning the check-in desks. Instead there's military blocking the conveyor belts. pic.twitter.com/mWOcSUv8iP