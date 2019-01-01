بعد الفوز أمام الزمالك - تركي آل الشيخ: لا يصح إلا الصحيح

بيراميدز أسقط الزمالك كما أسقط الأهلي

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

علق تركي آل الشيخ؛ مالك نادي بيراميدز، على فوز فريقه أمام الزمالك، بالتأكيد على أن الأزرق مكانه في صدارة جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز.

الكتيبة الزرقاء، حقق الفوز أمام الفارس الأبيض بهدف وحيد، على ملعب الدفاع الجوي، ضمن مؤجلات الجولة الـ26. (طالع تقرير المباراة)

وكتب آل الشيخ، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "أول الدوري.. ولا يصح إلا الصحيح".

اول الدوري ... ولا يصح الا الصحيح 🔥🙏🏻❤️🇸🇦 pic.twitter.com/1v8taEFtze — تركي آل الشيخ (@Turki_alalshikh) ٢٣ أبريل ٢٠١٩

فيما جاء ما كتبه على صفحته على "فيس بوك": "الحمد لله أول الدوري وقطبي الكورة في 4 أيام غلبناهم".

يذكر أن الفوز رفع رصيد بيراميدز إلى النقطة 63 ليقفز على صدارة الترتيب، بينما تجمد رصيد الأبيض عند 60 نقطة، وإن كان له مباراتين مؤجلتين.