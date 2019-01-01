بعد الفوز أمام الاستقلال - جوميس يطير إلى تركيا للفحص الطبي

الفرنسي شارك أمام الاستقلال، لكنه تعرض لانتقادات

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

يغادر الفرنسي بافيتيمبي جوميس؛ مهاجم الهلال السعودي، الإمارات مساء اليوم الثلاثاء، متجهًا إلى بلده، لإجراء بعض الفحوصات الطبية.

الفرنسي شارك في فوز الزعيم أمام استقلال طهران الإيراني بهدف وحيد، سجله جيوفينكو، على ملعب محمد بن زايد بالإمارات، ضمن الجولة الرابعة من دوري أبطال آسيا.

فيديو - جمهور الهلال السعودي يجوب شوارع الإمارات احتفالًا بالفوز

وأوضح الهلال أن جوميس سيتجه إلى فرنسا لمدة يومين، من أجل إجراء فحوصات طبية دورية على حالته لدى طبيبه الخاص، بالتنسيق مع الأجهزة الفنية والإدارية والطبية.

جوميس لم يظهر بالمستوى المعهود منه خلال لقاء الليلة، وتعرض للعديد من الانتقادات من جانب جمهور الهلال، إثر تمريراته الخاطئة وإهداره للفرص. (طالع التفاصيل)

يذكر أن الزعيم اقترب من التأهل إلى دور الـ16 بالبطولة الآسيوية، حيث ارتفع رصيده إلى تسع نقاط في صدارة المجموعة الثالثة، ويحتاج لنقطة وحيدة من مباراتين متبقيتين للصعود.