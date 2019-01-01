بعد الفوز أمام الاستقلال - جوميس يطير إلى تركيا للفحص الطبي
زهيرة عادل فيسبوك تويتر
يغادر الفرنسي بافيتيمبي جوميس؛ مهاجم الهلال السعودي، الإمارات مساء اليوم الثلاثاء، متجهًا إلى بلده، لإجراء بعض الفحوصات الطبية.
الفرنسي شارك في فوز الزعيم أمام استقلال طهران الإيراني بهدف وحيد، سجله جيوفينكو، على ملعب محمد بن زايد بالإمارات، ضمن الجولة الرابعة من دوري أبطال آسيا.
فيديو - جمهور الهلال السعودي يجوب شوارع الإمارات احتفالًا بالفوز
وأوضح الهلال أن جوميس سيتجه إلى فرنسا لمدة يومين، من أجل إجراء فحوصات طبية دورية على حالته لدى طبيبه الخاص، بالتنسيق مع الأجهزة الفنية والإدارية والطبية.
جوميس لم يظهر بالمستوى المعهود منه خلال لقاء الليلة، وتعرض للعديد من الانتقادات من جانب جمهور الهلال، إثر تمريراته الخاطئة وإهداره للفرص. (طالع التفاصيل)
يذكر أن الزعيم اقترب من التأهل إلى دور الـ16 بالبطولة الآسيوية، حيث ارتفع رصيده إلى تسع نقاط في صدارة المجموعة الثالثة، ويحتاج لنقطة وحيدة من مباراتين متبقيتين للصعود.
منحرفو اليونايتد يُقلّدون تشيلسي، وحمد الله يخرق كل القواعد في الدوري السعودي 👽— جول العربي - Goal (@GoalAR) ٢٢ أبريل ٢٠١٩
وما القاسم المُشترك بين كوتينيو، أحمد موسى وأوباما؟ 🙃
لن تُصدّقوا من خلف استحواذ ميسي في فقرة رجل الأسبوع 😜#يلاجول #YallaGoal pic.twitter.com/BG3dS9EJ59