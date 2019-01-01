بعد الـ"هاتريك".. ماذا قدم جوميس في فوز الهلال على العدالة بسباعية؟

جوميس يقدم مستوى أكثر من ممتاز مع الهلال

حقق الهلال السعودي فوزًا كبيرًا على نظيره العدالة في المباراة المؤجلة من الجولة العاشرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، على ملعب الزعيم.

7 أهداف بدون رد هي نتيجة فوز الهلال على العدالة، حيث سجل الفرنسي بافيتيمبي جوميس 3 أهداف، بالإضافة إلى صناعة هدف.

ونرصد لكم خلال السطور التالية أبرز ما قدمه جوميس في المباراة من أرقام.

سدد جوميس 4 تسديدات، 3 منها بين القائمين والعارضة سجلت جميعها أهداف وواحدة خارج المرمى، وصنع هدفًا، وصنع فرصة هدف، وسقط في التسلل مرتين.

قام جوميس بعمل 8 تمريرات في المباراة صحيحة، بنسبة 87,5 %، حيث حقق النسبة الكاملة في تمريراته في نصف ملعب الخصم، حيث كانت منها 7 تمريرات قصيرة وواحدة طولية.

إقرأ أيضًا - ريمونتادا الدوري ونهاية رائعة لعام صعب - حصاد الأهلي 2019

واقترب جوميس من صدارة هدافي الدوري السعودي للمحترفين، حيث وصل إلى 9 أهداف ليحل في الوصافة خلف حمدالله صاحب الـ10 أهداف.