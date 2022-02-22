بعد العودة من الإصابة.. خيارات محددة يفرضها برشلونة على ديباي

عاد ممفيس ديباي إلى المشاركة في المران أمس الإثنين بعد الفوز الكبير 1-4 على فالنسيا في ملعب ميستايا في الدوري الإسباني.

وكان المهاجم الهولندي قد تعرض في الثامن من ديسمبر الماضي أثناء مواجهة بايرن ميونخ في دوري الأبطال، لإصابة في عضلات الفخذ الأيمن أبعدته عن الملاعب لمدة شهر.

وبعد عودته خاض مباراتين أمام غرناطة في الليجا وأمام ريال مدريد في نصف نهائي كأس السوبر الإسباني لتتجدد إصابته لكن في الفخذ الأيسر نتيجة للحمل الزائد على العضلات.

ديباي يعود للملاعب لكن هناك العديد من الأمور قد تغيّرت خلال الأسابيع الماضية، أهمها وصول مهاجمين جدد إلى كتيبة تشافي خلال موسم الانتقالات الشتوي، بيير إيميريك أوباميانج وفيران توريس وأداما تراوري.

الهولندي الذي يلعب في مركز الهجوم سيتعين عليه التنافس مع أوباميانج، الذي أظهر بالفعل قدراته في ميستايا بتسجيله أول ثلاثية له بقميص برشلونة بشكل خاص.

بالإضافة إلى فيران توريس الذي يبدو أنه حصل على تأييد تشافي الكامل قبل وصوله، ناهيك عن لوك دي يونج الذي يبدو أنه حجز مكانه في المقدمة.

صحيفة "سبورت" نشرت تقريرًا لها تضع فيه مخرج محتمل لديباي، إذ ترى أن تشافي سيستغل كون المهاجم الهولندي متعدد الاستخدامات في الخط الأمامي ومن المحتمل أن يلعب اللاعب كل مباراة في مركز مختلف.

وأضافت أن من الواضح أن الدقائق التي سيلعبها ديباي والأداء الذي سيقدمه في الفترة المتبقية من الموسم سيلعب دورًا مهمًا لتحديد مستقبله.

الجدير بالذكر أن صاحب الـ28 عامًا وصل هذا الصيف من أولمبيك ليون وقع عقدًا قصيرًا حتى عام 2023.

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