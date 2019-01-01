بعد السماح للجماهير بالدخول مجانًا - النصر يشكر الوحدة

الوحدة قرر السماح لجماهير النصر الحضور مجانًا

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

وجهت إدارة نادي النصر الشكر إلى نظيرتها نادي الوحدة، على مبادرتهم بفتح مدرجات ملعب آل نهيان، أمام جماهير النصر بالدخول مجانًا، خلال المباراة التي ستجمع بينهما.

الوحدة سيواجه النصر مساء يوم السبت المقبل، بالجولة 20 ضمن منافسات دوري الخليج العربي الإماراتي، على ملعب آل نهيان بنادي الوحدة.

ونشر الحساب الرسمي لنادي النصر، عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" بيانًا يشكر خلاله إدارة الوحدة على مبادرتهم، حيث جاء نص البيان كالآتي:

نتقدم بخالص الشكر والتقدير إلى الأشقاء في نادي الوحدة @AlWahdaFCC على مبادرتهم الرائعة بفتح أبواب ستاد آل نهيان أمام جمهور النصر للدخول ( مجاناً ) يوم السبت المقبل.

كما نبارك للعنابي انتصاره العظيم ليلة أمس في دوري أبطال آسيا 🔴🔵#الوحدة_النصر

شكراً @AMKalRumaithy pic.twitter.com/qrCSXixfij — AL NASR FC (@ALNasrSC) April 10, 2019

"نتقدم بخالص الشكر والتقدير إلى الأشقاء في نادي الوحدة، على مبادرتهم الرائعة بفتح أبواب ستاد آل نهيان أمام جمهور النصر للدخول (مجاناً) يوم السبت المقبل".

"كما نبارك للعنابي انتصاره العظيم ليلة أمس في دوري أبطال آسيا".

وحقق الوحدة الإماراتي الفوز على الريان القطري بهدفين مقابل هدف، باللقاء الذي جمع بينهما أمس الثلاثاء بالجولة الثالثة ضمن منافسات دور المجموعات بدوري أبطال آسيا.