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بعد الدعوة لإرهاب الأرجنتينيين .. تحذير من التحكيم للاعبي السعودية

زهيرة عادل
12:28 ص غرينتش+2 22‏/11‏/2022
Ali Al-Bulaihi - Sami Al-Najei - saudi 2022
السعودية ستخوض مباراة صعبة للغاية اليوم أمام الأرجنتين

حذر الإعلامي الرياضي خالد الدلاك لاعبي المنتخب السعودي من الخشونة خلال مباريات كأس العالم قطر 2022، بعد التحكيم غير المتهاون الذي ظهر خلال المباريات التي لُعبت.

المونديال افتتح مبارياته أول أمس الأحد، لكن الأخضر السعودي سيخوض أول مباراة له اليوم الثلاثاء، أمام الأرجنتين، ضمن المجموعة الثالثة.

وكان هاشم سرور؛ نجم النصر والمنتخب السعودي الأسبق، قد طالب لاعبي الأخضر بإرهاب لاعبي التانجو بالالتحامات القوية، للتغلب على الفوارق الفنية الكبيرة بين الفريقين. (طالع التفاصيل)

لكن الدلاك حذر اللاعبين من التعامل بهذه الطريقة، فكتب عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "تحكيم متشدد وحرصًا على حماية اللاعبين من الخشونة المتعمدة والسعي لتطبيق اللعب النظيف، انتبهوا يا اللاعبين".

يذكر أن مجموعة السعودية تضم أيضًا بولندا والمكسيك، بجوار الأرجنتين، وتعد هذه المشاركة هي السادسة في تاريخ الأخضر في الحدث العالمي، والثانية على التوالي بعد عام 2018.

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