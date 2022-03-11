بعد الجدل واتهامات الهلاليين ... محمد فودة يُوضح سر "اللي فات مات"

رد محمد فودة المحلل التحكيمي لبرنامج "أكشن مع وليد" على الاتهامات الموجهة له من جمهور الهلال بعدم العدالة في تحليل الحالات التحكيمية الخاصة بفريقهم والكيل بمكيالين والجهل بقوانين كرة القدم.

فودة كان قد أثار جدلًا كبيرًا حين أكد خطأ قرار الحكم البرازيلي رفائيل كلاوس احتساب ركلة جزاء للهلال أمام الاتحاد خلال مباراة القمة التي جمعتهما الثلاثاء الماضي في الدوري السعودي، موضحًا، وقد اتفق معه الحكم المصري سمير عثمان، أن يد حمدان الشمراني كانت في وضع طبيعي لا يتطلب احتساب لمسة يد ضده.

ماذا حدث ولماذا قال فودة "اللي فات مات" التي أثارت غضب الهلال وجمهوره

حلقة "أكشن مع وليد" ليلة المباراة شهدت جدالًا ساخنًا بين الناقد الرياضي محمد الشيخ والحكم السعودي حول صحة ركلة الجزاء، إذ أكد الأول صحتها وأيد قرار الحكم فيما خالفه الأخير، وبعد جدال كبير لم ينجح أحدهما في إقناع الآخر.

وقد تدخل المشاهدون في النقاش وطلب أحدهم من فودة التركيز في تحليل الحالات التحكيمية، فيما ذكره آخر بركلة جزاء احتسبت ضد أندريه كاريلو لاعب الهلال بنفس الطريقة وأيد فودة صحتها، وقد علق الحكم هنا قائلًا "اللي فات مات".

الجمهور الهلالي شن حملة كبيرة ضد الحكم السعودي السابق وجملته "اللي فات مات"، حتى أن إحدى الصحف نشرت رسمًا كاريكاتوريًا له وهو يقول نفس الجملة وخلفه في الصورة يظهر المصري سمير عثمان قائلًا "وأنا أتفق".

ماذا قال فودة حول جملة "اللي فات مات" وغضب الهلاليين منه؟

الإعلامي وليد الفراج وضع الكاريكاتور أمام فودة في حلقة مساء اليوم من البرنامج وطلب منه التعليق، فقال موضحًا سر حديثه "اللي فات مات، من هو؟ قانون كرة القدم غير ثابت، بدأ التعديل به منذ عام 2016 وحتى الآن مازالت التعديلات متواصلة، خاصة فيما يخص لمسات اليد".

تابع "أي تعديل على القانون يشطب القانون السابق، في التعديل الأخير خلال عام 2021-2022 تم إلغاء نصف صفحة من القانون الخاص بلمسة اليد، ومنا هنا نعني أن القانون السابق فات ومات والقانون الجديد 2021-2022 هو المعتمد والمثبت، وهذا ليس كلام فودة بل أعلى هيئة تحكيمية في كرة القدم ولا داعي لأن تسخر الناس من الحديث ويكون مثار "طقطقة" بينهم".

بخصوص "اللي فات مات "



المستشار التحكيمي - محمد فودة: أعيدها وأكررها "اللي فات مات". وقانون كرة القدم تم التعديل عليه من مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم "إيفاب" العام الماضي وما نتحدث به ليس قانون محمد فودة#الاتفاق_النصر

⁦#ShahidVIP⁩



⁧#أكشن_مع_وليد⁩

⁦#MBCAction⁩

⁧#شاهد⁩ pic.twitter.com/R3iQYXf6r3 — أكشن مع وليد (@ActionMa3Waleed) March 11, 2022

يُشار إلى أن الهلال هزم الاتحاد في المباراة المؤجلة بينهما من الدوري السعودي بنتيجة 2-1 ليُقلص الفارق معه إلى 11 نقطة مع بقاء مباراتين مؤجلتين له سيلعبهما لاحقًا، ومن المقرر أن يلعب العميد يوم الإثنين القادم أمام الشباب في الرياض فيما سيلعب الهلال أمام الرائد خارج ملعبه.