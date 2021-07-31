بعد التوصل لاتفاق .. عقبة واحدة تمنع انضمام بيريرا للهلال

النجم البرازيلي مطلوب في النادي السعودي

التعاقد مع ماثيوس بيريرا نجم وست بروميتش ألبيون يُعد "الصفقة الحلم" لنادي الهلال السعودي وجماهيره، وقد كشفت صحيفة اليوم السعودية عن تفاصيل جديدة تخص المفاوضات الجارية حاليًا بين الأطراف الثلاثة.

الهلال قدم عرضه الأول لضم بيريرا بالفعل وكانت قيمته 7 ملايين يورو وقيل بعدها أنه قدم عرضًا آخر بقيمة 15 مليون يورو، لكن النادي الإنجليزي رفض العرضين وطلب مبلغًا ضخمًا يصل إلى 30 مليون جنيه استرليني.

الميدان الرياضي، القسم الرياضي في صحيفة اليوم، أفادت أن الهلال، وبعد مفاوضات دامت لأسبوعين تقريبًا، نجح في التوصل لاتفاق مع بيريرا وناديه حول التفاصيل المالية.

وأوضحت الصحيفة أن عقبة وحيدة باتت تفصل الهلال عن إتمام الصفقة الكبرى رسميًا، وهي الاتفاق على طريقة تسديد المبلغ المطلوب للنادي الإنجليزي.

وأضافت في التفاصيل أن الهلال يرغب في تسديد المبلغ على أقساط تمتد إلى 3 سنوات، فيما يرغب وست بروميتش في الحصول على المبلغ كاملًا في غضون 18 شهرًا فقط.

بيريرا سيُقيد في قائمة الهلال، حال تمت الصفقة، بدلًا من الإيطالي سيباستيان جيوفينكو القريب جدًا من فسخ عقده بالتراضي والرحيل للانضمام إلى مدربه السابق رازفان لوشيسكو في باوك اليوناني.

اللاعب البرازيلي انضم لناديه الإنجليزي الصيف الماضي قادمًا من سبورتينج لشبونة مقابل 8 ملايين يورو ويرتبط معه بعقد يمتد حتى عام 2024.

صاحب الـ25 عامًا لعب 33 مباراة في الدوري الإنجليزي الموسم الماضي سجل خلالها 11 هدفًا وصنع 6 أهداف.