بعد التعرض للظلم أمام سيتي.. هيئة الحكام تقدم اعتذارًا رسميًا لإيفرتون

تلقى نادي إيفرتون اعتذرًا رسميًا من قبل مايك رايلي رئيس لجنة الحكام برابطة الدوري الإنجليزي بسبب اللقطة الجدلية التي شهدتها مباراة الفريق ضد مانشستر سيتي هذا الأسبوع.

واستطاع مانشستر سيتي أن يحصد الثلاث نقاط بعد الفوز على التوفيز بهدف نظيف ضمن لقاءات الجولة الـ 27 من الدوري الإنجليزي.

المباراة شهدت لمسة يد على رودريجو لاعب وسط سيتي في منطقة الجزاء لكن الكرة لم تحتسب ركلة جزاء بعد مراجعتها من قبل حكم الفيديو المساعد، في الدقائق الأخير من اللقاء.

ما هو الجديد؟

إيفرتون كان قد تقدم يوم الإثنين بشكوى رسمية إلى رابطة الدوري الإنجليزي بشأن القرارات الأخيرة التي اتخذها الحكام في لقاء الفريق ضد مانشستر سيتي.

نادي إيفرتون أبدى انزعاجه التام من بعض قرارات التحكيم التي اتخذت في المباريات الأخيرة، وطالب على الأقل باعتذار للمدرب فرانك لامبارد ولاعبيه.

الأمر الذي استجابت له هيئة الحكام ليجري مايك رايلي مكالمات هاتفية شخصية لكل من بيل كينرايت رئيس إيفرتون وفرانك لامبارد المدير الفني للاعتذار عن قرار حكم الفيديو المساعد بعدم منح الفريق ركلة جزاء ضد سيتي.

كيف كان تعليق جوارديولا على الأمر؟

من جانبه المدرب الإسباني اعترف أمس الإثنين بأحقية إيفرتون في ركلة الجراء، إذ بيب في تصريحات نشرها الموقع الرسمي للنادي: "هل يمكن أن تحدد هذه اللعبة مسار الموسم؟ بالتأكيد.. سأراجع بعض اللعبات الأخرى. ما أريد قوله هو إنه إذا لم تكن اللعبة تسللًا من البداية فهي ركلة جزاء".

الفوز رفع رصيد مانشستر سيتي للنقطة 66 في الصدارة بفارق 6 نقاط عن ليفربول مع مباراة أقل للريدز، بينما توقف رصيد إيفرتون عند 22 نقطة في المركز الـ17.

ويستعد مانشستر سيتي لمواجهة نظيره بيتربورو، مساء اليوم الثلاثاء، في الدور الخامس من منافسات كأس الاتحاد الإنجليزي.

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