بعد التعثرات الهلال الأخيرة .. رسالة "بالعربية" من دياز

حرص إيمليانو دياز؛ نجل ومساعد الأرجنتيني رامون دياز؛ المدير الفني لفريق نادي الهلال، على توجيه رسالة مهمة لجماهير الزعيم، بعد تعثرات الفريق خلال الفترة الماضية.

الهلال كان يقدم مستويات ونتائج مميزة، حتى تعثر آسيويًا بالتعادل أمام الشارقة الإماراتي بهدفين لمثلهما، ثم الخسارة على يد الريان القطري بهدفين دون رد، وبعدها خسر أمام الفيحاء بهدف دون رد بالدوري السعودي للمحترفين.

دياز نشر عبر حسابه الشخصي على موقع "إنستجرام" للتواصل الاجتماعي، في خاصية القصص، صورة للاعبي الهلال، مكتوب عليها رسالة إلى الجماهير.

عنوان الرسالة كان باللغة العربية، حيث حمل: "الأفضل لم يأت بعد"، ليؤكد للجميع على أن الهلال يمر بمجرد انتكاسة، وقادر على العودة مجددًا للانتصارات.

وجاء نص الرسال كالآتي: "قد يكون لدينا انتكاسة، ولكننا لن نتوقف أبدًا عن التواجد معًا، وسنقاتل حتى النهاية، أنا فخور بعائلتي لأنهم لن يستسلموا أبدًا".

واختتم دياز رسالته قائلًا: "لدينا 7 نهائيات متبقية ونحن ذاهبون من أجل كل شيء، معًا حتى النهاية، أحب الأزرق".

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ويتبقى لفريق نادي الهلال في بطولة الدوري 6 مباريات، حيث يحتل الفريق المركز الثاني خلف الاتحاد، متأخرًا بـ11 نقطة، حيث يتبقى له مباراة واحدة مؤجلة.

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وسيلعب الهلال مباراة نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين أمام فريق الفيحاء، لم يتم تحديد موعدها حتى الآن، كما نجح الزعيم في التأهل إلى دور الـ16 ببطولة دوري أبطال آسيا.