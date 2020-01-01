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بعد التعاقد مع كارتيرون .. رسالة قوية من رئيس التعاون السعودي

كتب | أحمد رفعت
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كارتيرون
محمد القاسم يوجه رسالة قوية بعد تعاقد التعاون مع كارتيرون.

وجه محمد القاسم، رئيس نادي التعاون، رسالة قوية للجميع، بعد تعاقد ناديه مع الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني السابق لنادي الزمالك، لقيادة سكري القصيم خلال الفترة القادمة.

التعاون أعلن عن تعاقده مع باتريس كارتيرون لمدة موسمين قادمين، بعد قيام الأخير بفسخ تعاقده مع نادي الزمالك، لقيادة الفريق السكري في بطولة دوري أبطال آسيا.

القاسم كتب عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" تغريدة، جاء نصها كالآتي: "هذا التعاون يا سادة، اللي يبيه يصير، واللي يأمر عليه يتم".

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    تغريدة رئيس التعاون أثارت غضب جماهير نادي الزمالك، حيث فسرها البعض بأنها تقليل من شأن القلعة البيضاء، وإساءة له، حيث شنت تلك الجماهير حملات لانتقاد رئيس التعاون.

    يذكر أن مسؤولي الزمالك أكدوا على أن باتريس كارتيرون رفض كل العروض والمحاولات من أجل البقاء مع القلعة البيضاء، بعد طلبه الرحيل مساء يوم الثلاثاء الماضي.

    في بيان رسمي .. التعاون يوضح حقيقة تكفل تركي آل الشيخ بصفقة كارتيرون

    وكان الزمالك يستعد لمواجهة فريق الرجاء البيضاوي المغربي، في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، خلال شهر أكتوبر المقبل، ولكن كارتيرون قام بإرباك حسابات الفريق الأبيض قبل البطولة القارية.

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