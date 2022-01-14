بعد التعاقد مع إدواردو .. الأهلي يستقر على ضحيته!

نجحت إدارة النادي الأهلي برئاسة ماجد النفيعي مؤخرًا، في حسم التعاقد مع النجم البرازيلي كارلوس إدواردو؛ لاعب نادي شباب الأهلي الإماراتي السابق، في صفقة انتقال حر.

وبعد تلك الصفقة، استقر النادي الأهلي على اللاعب الذي سيرحل من أجل قيد إدواردو بدلًا منه في قائمة الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

الأهلي يحسم التعاقد مع كارلوس إدواردو:

أعلن النادي الأهلي عن حسم التعاقد مع النجم البرازيلي إدواردو خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، يوم الثلاثاء الماضي، وذلك لمدة مليون ونصف دون الكشف عن تفاصيل مالية.

بعض التقارير الصحفية أكدت على أن إدواردو سيحصل على 3.5 مليون دولار، تتضمن الرواتب ومقدم العقد، وذلك لمدة موسم ونصف الموسم.

ونجح الأهلي في حسم التعاقد مع إدواردو بعد أن قام بفسخ عقده بالتراضي مع ناديه الإماراتي خلال الأسبوع الماضي، حيث تسعى الإدارة لضم اللاعبين مجانًا بسبب الأزمات المالية التي يعاني منها الفريق.

من هو اللاعب الأجنبي الذي سيرحل لتسجيل إدواردو بدلًا منه؟

وأشارت صحيفة "الرياضية" السعودية، إلى أن إدارة النادي الأهلي قررت قيد البرازيلي كارلوس إدواردو، والذي تم التعاقد معه مؤخرًا بدلًا من التونسي حمدي النقاز لاعب الفريق.

والإدارة تبحث حاليًا على مخالصة حمدي النقاز وإنهاء كافة الارتباطات معه، لكي يتم تسجيل كارلوس إدواردو، ليتمكن من المشاركة مع الفريق بالمباريات القادمة.

ولم يقدم النقاز الذي انضم لصفوف الأهلي في صفقة انتقال حر المستوى المنتظر منه، ليتم الاستغناء عن خدماته خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

كم تبلغ ديون الأهلي، وما هي صفقته الجديدة؟

صحيفة الرياضية أكدت أيضًا على أن إدارة ماجد النفيعي تسعى لسداد أو جدولة الديون المستحقة على النادي، والتي تجاوزت الـ75 مليون ريالًا.

ويرغب الأهلي في إنهاء أزمة الديون في أسرع وقت، من أجل الحصول على شهادة الكفاءة المالية التي تعيق حتى الآن تسجيل اللاعبين الجدد الذين تم التعاقد معهم.

وبعد ضم الكاميروني فرانك كوم من نادي الريان القطري في صفقة انتقال حر، اقترب الأهلي من ضم لاعب أجنبي يلعب في مركز الجناح، ليحل بدلًا من السنغالي الحسن نداو.

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